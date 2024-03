Honduras vs Costa Rica: Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro, dos entrenadores con marcados matices

Rueda nació en 1957 en Cali, Colombia, en tanto que Alfaro vio la luz de la vida en 1962 en Rafaela, Santa Fe, Argentina. Sus contrastes van más allá de los cinco años de diferencia.

Reinaldo fue capitán del equipo de su colegio y soñaba con llegar a la élite. “Quería ser jugador profesional, pero no me dio el talento”, confesó el colombiano, quien a sus 19 años asistió a un curso para ver cómo la Brasil de Carlos Parreira se había preparado para ganar el Mundial de 1970; “eso a mí me marcó y allí me picó el bicho para querer ser entrenador”.

Al no ser jugador profesional, debió sacar la licenciatura en Educación Física para emigrar a Alemania y ahí realizar los estudios de una carrera que comenzó en la Sub 20 de Colombia a inicios de los 90.