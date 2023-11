¡Se viene un llenazo! El 80% de la boletería del juego Honduras- México ya está vendido ¿cuántos policías habrá?

La boletería para el duelo Honduras vs México se puso en venta desde el 1 de noviembre y se está yendo como pan caliente, los aficionados en su mayoría de la zona sur del país, no se quieren perder la oportunidad de vivir un duelo entre combinados catrachos y aztecas. No se ha vuelto a dar desde el siglo pasado.

Diario Diez acudió al secretario general de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, para conocer los últimos detalles previos al partido del próximo viernes y reveló que se ha vendido un 80% de la taquilla establecida.