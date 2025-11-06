Honduras vs Zambia EN VIVO: la Mini H recupera a Luis Suazo; hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025

La Selección Sub-17 de Honduras vuelve a la acción este viernes en el Mundial de Qatar 2025 con la misión de levantar cabeza tras un duro debut ante Brasil, donde recibieron una goleada histórica de 0-7 por el grupo H de la Copa del Mundo juvenil. Los dirigidos por Israel Canales se medirán a Zambia en la segunda jornada, un duelo que será clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificación a los dieciseisavos de final, donde ya esperan selecciones como Argentina, Portugal e Italia.

El encuentro se disputará en la Cancha Nueve del estadio Aspire Zone, en Doha, donde la “Mini H” intentará conseguir su primer triunfo en la cita mundialista y lavarse la cara después de la goleada recibida en la primera fecha. Una de las buenas noticias que recibe el conjunto hondureño es la recuperación de Luis Suazo, delantero del Braga de Portugal, quien ya se encuentra totalmente recuperado de una tendinitis que lo marginó del duelo ante los brasileños. El regreso de Suazo ilusiona al plantel hondureño, ya que su velocidad y capacidad ofensiva podrían marcar la diferencia frente a una selección de Zambia que llega envalentonada luego de vencer 3-1 a Indonesia en su debut. Los africanos se colocaron segundos del grupo y buscarán sellar su clasificación con una nueva victoria. Por su parte, Honduras quiere demostrar una mejor versión futbolística y dejar atrás la goleada recibida, ya que si pierden este segundo partido quedarían en la cuerda floja y con pie y medio fuera del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

HORA Y DÓNDE VER EL HONDURAS VS ZAMBIA

El partido entre la Selección de Honduras y Zambia por la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 se jugará este viernes 7 de noviembre, a las 9:45 de la mañana, hora de Centroamérica.