Honduras vs Zambia EN VIVO: la Mini H recupera a Luis Suazo; hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025

El encuentro se disputará en la <b>Cancha Nueve </b>del estadio Aspire Zone, en Doha, donde la “Mini H” intentará conseguir su primer triunfo en la cita mundialista y lavarse la cara después de la goleada recibida en la primera fecha.Una de las buenas noticias que recibe el conjunto hondureño es la recuperación de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/sub-17-de-honduras-recupera-al-atacante-luis-suazo-para-el-duelo-ante-zambia-mundial-qatar-AC28081346" target="_blank">Luis Suazo</a></b>, delantero del <b>Braga </b>de Portugal, quien ya se encuentra totalmente recuperado de una tendinitis que lo marginó del duelo ante los brasileños.El regreso de <b>Suazo </b>ilusiona al plantel hondureño, ya que su velocidad y capacidad ofensiva podrían marcar la diferencia frente a una selección de <b>Zambia </b>que llega envalentonada luego de vencer 3-1 a <b>Indonesia </b>en su debut. Los africanos se colocaron segundos del grupo y buscarán sellar su clasificación con una nueva victoria.Por su parte, <b>Honduras </b>quiere demostrar una mejor versión futbolística y dejar atrás la goleada recibida, ya que si pierden este segundo partido quedarían en la cuerda floja y con pie y medio fuera del <b>Mundial Sub-17 </b>de <b>Qatar 2025</b>.