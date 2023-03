Hugo Pérez, técnico de El Salvador, tras perder ante Honduras: “Para los de nuestro país era como ganar la copa”

Los guanacos mostraron una buena cara, pero cayeron por un autogol de Melvin Cartagena al minuto 34. El lunes se jugarán contra Estados Unidos el pase al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

“Lo del autogol fue una lástima. La pelota venía baja, Cartagena la cabeceó y sorprendio al portero Tomás (Romero), quien no la esperaba. No sé si podía haberle dado con el pie. Son cosas del fútbol que debemos aceptarlas y tratar de mejorarlas el lunes que es lo más importante de este viaje”, agregó.

Hugo Pérez considera que “por 80 minutos competimos bien. Dinámica, velocidad y asociación, después nos caímos en los últimos 10. Lo positivo de hoy fue la manera en que competimos y vimos algunos jugadores nuestros a los que era importante ver cómo estaban. Para nuestros jugadores, no es y no será lo mismo jugar en casa que en EUA”.

- ¿Cree que es justo el 1-0? -, le consultaron al DT de El Salvador, que analizó de la siguiente manera al conjunto hondureño.

“Yo no quiero hablar de Honduras porque eso no me toca, lo que te puedo decir es que tuvimos más la posesión, de Honduras sigo pensando que en su ofensiva la velocidad que tienen es bastante buena, pero al final controlamos la mayoría de sus ataques”, dijo.

“Era la exigencia que esperabamos de Honduras. Tienen buenos jugadores, ellos ahora jugarán contra Canadá y nos ha servido bastante el partdio”, cerró.