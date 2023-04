Israel Canales, técnico de la Sub-17 se defiende de las críticas: “A veces es complicado dar opiniones sin conocer trayectoria”

Uno de los exjugadores que lanzó una fuerte crítica fue Emilio Izaguirre, quien arremetió contra la Fenafuth argumentando que se están eligiendo entrenadores en las selecciones menores que no tuvieron experiencia en el balompié hondureño.

Mucho revuelo ha causado la decisión de Luis Alvarado, quien ha comentado a la prensa que no llevará a Roberto Osorto y Ángel Villatoro , futbolistas que están teniendo minutos en la primera división de la Liga Nacional.

“Yo no estoy culpando a los dirigentes, sino a quienes han contratado en las ligas menores, a quienes no apoyan los las ligas menores de verdad con entrenadores en los equipos, en las reservas, en lo otro. Yo estoy diciendo que apoyen a los ex seleccionados, a los futbolistas”, dijo el director deportivo motagüense en medio de la gala de la oficialización de la presidencia de Fenafuth para Jorge Salomón.

- Se defiende -

No obstante, Israel Canales, entrenador de la Sub-17 que dejó un buen sabor de boca en el Premundial de Guatemala y el Torneo UNCAF Sub-15, se defendió a través de la redes sociales respondiéndole a Emilio Izaguirre.

“A veces es complicado dar opiniones sin conocer trayectoria, pero esta bien, todo se vale en la vida, lo importante es estar tranquilo con su propio trabajo”, comentó en sus redes sociales el extécnico del Real de Minas.