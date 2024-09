Iván Barton rompió el silencio y recordó el polémico México vs Honduras: “El VAR me llamó y tuve que dar dos minutos más”

El encargado de impartir justicia se llevó toda clase de insultos de los aficionados y el duelo fue tachado de robo por muchos sectores de prensa. Además de no aplicar el protocolo por gritos homofóbicos. El global terminó 2-2 y el Tri avanzó en la tanda de penales.

Casi 10 meses después, Iván Barton rompió el silencio y recordó lo que sucedió en el duelo controversial que envió a la Bicolor a un duelo de repechaje que finalmente perdió frente a Costa Rica.

“El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 Segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenes que dar dos minutos más”, afirmó a la radio salvadoreña, La Tribu FM.