Jonathan Rubio vive su nueva experiencia con el Atlético Petro de Angola y se pone a la orden de Reinaldo Rueda en la Selección

Sí, yo pregunté por todo, el club, la ciudad y en este caso lo hice. La comida hay mucha influencia portuguesa y por ahí el idioma la comida serán temas que no me afectarán mucho. Aquí haremos todas las comidas en el club porque ellos tienen la ciudad deportiva, donde se desayuna, almuerza y solo me tocaría hacer la cena.

Sí, tuve oportunidad de decirle que venía para Angola, pero también tengo en el club personas que he jugado en contra y me aboqué a ellos para empaparme más del club. Moya estuvo en el equipo rival, pero él me dio consejos y será una nueva experiencia. Estoy sorprendido de las condiciones y el nivel; quiero equipo para llegar a semifinales de Champions de África.

Yo firmé el contrato aquí en Portugal, hice los exámenes aquí y la pretemporada el equipo la hace aquí en Portugal, donde se van a jugar partidos con clubes de primera y segunda división. No he tenido la oportunidad de estar en Angola, pero en tres semanas ya estaré por allá. Yo estoy con muchas ganas de conocer estas nuevas experiencias.

Sí, yo tengo personas dentro del club que conozco y me dieron buenas referencias. El club está en la capital de Angola, Luanda, una de las más caras del mundo. Me tocó investigar todo, el club, el estadio, las condiciones y siempre referí buenas referencias. Es un país donde se ven los dos extremos de la riqueza y pobreza, pero eso lo vivimos en muchas partes del mundo; así como en Honduras.

Rubio aprovechó las horas de descanso para atender a Diez , donde no escondió su deseo de poder destacar y finalmente poder volver a tener una posibilidad en la Selección Nacional de Honduras .

SELECCIÓN DE HONDURAS

¿Qué tanto sueñas con el regreso a la selección con el cambio de técnico?

Vi que el profe Rueda será el técnico de la Selección y la ilusión de la selección siempre está, solo que ahora un poco más lejos de Honduras. Si me convocan gloria a Dios y si no debo seguir trabajando, yo me debo al club y tengo que dar lo mejor para que me tomen en un cuenta y siempre apoyar.

¿Ahora se abren más las puertas?

El tema de la selección es algo complicado, si estando en Portugal no era tomando en cuenta, ahora desde Angola podría ser más complicado. Dios sabe todas las cosas y si es de la voluntad de él puedo volver algún día, pero es algo que ya no es como antes que me quita el sueño como antes; si viene bien, sino siga trabajando para mi familia y el club que represento.

Coito convocaba a Moya estando en Angola, ¿no crees que podría pasar lo mismo contigo?

Eso depende de la confianza del entrenador para tener una oportunidad, vamos a ver si en mi caso se vuelve a dar una oportunidad, ya que ha pasado un buen tiempo que no he sido tomado en cuenta.

¿Tienes esa espinita de revancha?

Claro, yo cuando estuve pude responder de la mejor forma y espero un día poder volver a hacerlo. Uno con el tiempo va madurando y la vida le enseña. La selección ha sido difícil por más que he tenido buenas participaciones, pero nunca se me quita ese deseo que si me llaman con mucho deseo atenderé el llamado.

Cuándo Ruedo logró la clasificación en el 2010, ¿dónde estabas?

Celebramos es clasificación al Mundial, yo salí a las calles y recuerdo que al día siguiente fue feriado; así que estuve felices que ni fui a la escuela por celebrar. Ojalá que ahora yo puedo contribuir para que eso pueda volver a suceder.

¿Sueñas con una clasificación a un Mundial?

Creo que ese es el sueño de todo futbolista y deportivamente es el mejor sueño de todo deportista. En mi caso no es fácil porque casi no he sido tomado en cuenta, pero si en los planes de Dios está que pueda contribuir con mi granito de arena, yo lo haré.