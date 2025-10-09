Diario español resalta a Kervin Arriaga previo al Honduras-Costa Rica: "Mentalidad de guerrero; en plenas condiciones de proyectar al Levante..."

También señalan que su mamá ha sido una pilar importante en la carrera de <b>Kervin</b>. "Su madre, fiel escudera y acompañante vital, al ver cómo su hijo sufrió con 11 años una fractura de tobillo que casi le deja sin poder caminar, vendió el único solar de su familia para acometer una cirugía importante que le permitiera recuperarse y volver a la normalidad".<b>Arriaga </b>logró superar ese complicado momento y en 2016 tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo del <b>Platense</b>, de su natal Puerto Cortés. Gracias a su actuaciones, <b>Marathón</b>, uno de los equipos grandes de Honduras, lo anunció como uno de sus refuerzos estelares tres años después.Pero lo mejor estaba por venir. "Minesotta United, después de recibir varias recomendaciones relacionadas con el fichaje del centrocampista, le permitió dar el salto a un contexto profesional. El resto, forjado desde una mentalidad luchadora y mediante una personalidad de guerrero, es historia".