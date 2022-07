Luis Alvarado: ¿Qué le pide a Fenafuth rumbo a Indonesia? ¿llamará legionarios al Mundial y cómo es su relación con Diego Vázquez?

“Es una sensación agridulce, estamos contentos porque vamos al Mundial, no estamos del todo felices porque no pudimos lograr el boleto a los Olímpicos, todo el combustible no nos ajustó para la justa Olímpica”.

Al final hay insultos y botellas en el campo, es así, después de ganar cinco juegos no nos ajusta, luego de estar cuatro juegos sin recibir gol no nos justa, queremos ser campeones del Mundo y hay que matar a los cipotes y al entrenador, esto es así, fuimos superados por EEUU, una selección que hace las cosas bien y copiarle lo bueno”.

“Sin duda que los jóvenes están en ese proceso de formación y nosotros estamos con ellos ayudándoles a ser mejores individuos y profesionales. Se les habló en su momento cuando estaban llegando los triunfos, que no eran cracks, como le llaman ahora popularmente en redes sociales, les dije que no se la creyeran porque después vienen los golpes, esa es la realidad.

¿Cómo hacer con los muchachos que no van a tener fogueo en Liga Nacional?

“Es súper complejo porque imagínese: llegar a un Mundial con un torneo de reservas en dos años. Geremy Rodas jugó 10 partidos en el torneo de reservas y con eso le ajustó para ser un defensa de calidad y que tiene talento. Imagínese este muchacho ahora entrenando con Héctor Castellón (DT de UPNFM), a quien conozco muy bien y si Rodas tiene la oportunidad de jugar va a crecer, no solo para la Sub-20, si no que para la mayor”.

¿A qué se debe que en esta selección Sub-20 no hay futbolistas legionarios? ¿Hubo presión por parte de la federación porque no había boletos para traer a estos muchachos?

“En este sentido es 100% mi decisión, cada uno de los jóvenes que está en la selección es del gusto de Luis Alvarado y el que no está es porque en este momento consideré que estos 20 iban a defender la camisa de Honduras como lo hicieron. Gracias a Dios no me equivoqué porque logramos el Mundial. Nosotros venimos trabajando con ellos hace año y medio, entre microciclos y otros entrenamientos me permitió conocerlos y saber cómo ganar su confianza con trabajo. Eso nos permitió crecer”.

Y agregó: “Con el jugador que está en el extranjero tengo poco tiempo para trabajar con él y la cuestión es más compleja. A mí nunca me han llamado para imponerme un jugador, tengo 100% de autoridad en ese sentido y si algún día esto llega a pasar me hago a un lado y entrego mi cargo sin ningún problema”.

¿Se arrepiente no haber llamado a algún legionario?

“En lo absoluto, estos 20 los volvería a elegir una y mil veces porque consideré que con ellos podía lograr grandes cosas, no nos alcanzó para las olimpiadas, pero no pudimos. Ahora ya tenemos una base, pero estos 20 no están matriculados para ir a Indonesia. Ahora tenemos una referencia como Marco Aceituno, lo que viene ahora es que salga uno igual o mejor que él. Obviamente que si hay jugadores en Alemania, Inglaterra o Estados Unidos que me aseguran un gol por partido, ¿cómo no lo voy a traer?, entonces se abren las puertas de la selección para todos”.