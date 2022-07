Amado Guevara asegura que la derrota de Honduras contra EEUU puede servir de aprendizaje: “En el Mundial no se van a encontrar rivales así”

No se lograron los dos objetivos

Nos quedamos sin JJOO y se rompe la racha seguida

“Era importante conseguir el boleto a los Olímpicos porque Honduras era una selección constante en la justa, que ya era normal verla y continuar con esto nos iba a dar una hegemonía, más sabiendo que México había quedado fuera, porque era el que siempre acompañaba a la Bicolor. Se tenía la posibilidad, la obligación de mantenerse en los JJOO”.

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez asegura que México sigue siendo el mejor de Concacaf en todas las categorías

Los Olímpicos, la gran deuda

“Los dos torneos son importantes, definitivamente ir a un Mundial y más que todo en esta categoría es muy importante por el desarrollo de los muchachos. Se consigue ese boleto y Honduras estará en esa justa, pero lastimosamente los Juegos Olímpicos quedan como deuda”.

¿Qué enseñanzas deja esta eliminación a los JJOO?

“Aprender en esto del fútbol es una constante. En Honduras hay mucho que trabajar. Me voy a enfocar en el juego contra EEUU, dejo de lado el torneo. Honduras fue una selección que se ganó un boleto y merecido lo tiene, no fue fácil lo demostró partido a partido, pero hoy nos puede servir de mucha referencia para lo que viene. Se puede aprender mucho de Estados Unidos para los rivales que nos vamos a encontrar en la Copa del Mundo, a diferencia que ahí no vamos a tener un EEUU bondadoso”.

“Nada que reprocharles”: Con boleto a la Copa del Mundo, lo que dice la prensa hondureña sobre la eliminación

Y cerró: “¿Qué Honduras mejoró en el segundo tiempo?, eso no es una realidad, Estados Unidos lo que hizo fue respetar, un equipo que trabajó una idea a la defensiva para salir a la contra. Es más, se equivocaban en la toma de decisiones porque no están acostumbrados a jugar así. En el Mundial, Honduras no se va a encontrar ese tipo de rivales que le va a respetar, nos puede pasar lo mismo que contra Noruega (12-0). Partiendo de eso tenemos que aprender de lo que pasó contra EEUU”.