Luis Palma le tira la presión a México, revela parte del plan de la Selección de Honduras y su familia se vio afectada por la tormenta tropical Sara

El extremo del Celtic se expresa que en lo grupal Honduras ganó mucho con el triunfo, pero que no llegan con exceso de confianza al juego de vuelta.

Tienen un plan establecido y considera que la Selección Mexicana es la que tiene la presión en estos instantes y donde se juegan el boleto al Final Four y Copa Oro 2025. Y reveló que su familia se vio afectada en La Ceiba por el paso de la tormenta tropical Sara.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LUIS PALMA

El triunfo de anoche aumenta la confianza: “fue muy importante, sabemos que el juego del martes es más importante. Es un resultado que nos llena de confianza. Tendremos la misma propuesta, buscaremos ganar este partido. Sabemos que sabemos que es México, tendrá su apoyo como nosotros en casa”

Noche redonda al ingresar: “alegre en lo personal, la Selección en general hizo un gran partido, los compañeros se fajaron, esa es la confianza”.

No se sientes clasificados: “no, para nada, ya sabemos lo que pasó la última vez y no hablo de lo extrafutbolístico, nosotros tenemos que hacer nuestro resultado. Sabemos que si anotamos un gol ellos están obligados a marcar 4, estamos enfocados en el triunfo”.

La alegría al pueblo de Honduras por lluvia de la tormenta tropical Sara: “la verdad que sí, la alegría fue para todos. En mi caso familiar, nosotros sufrimos unos derrumbes en casa, quiero mandar fuerzas para toda Honduras, los sectores afectados y estar fuertes, unidos, así como salimos de los huracanes hace tres años saldremos de esto”.

El partido en Toluca, un partido físico y mental: “claramente, estamos enfocados en este partido. Anoche dijimos cosas en el camerino de lo que será este partido, que ya pasó el primero y tenemos que estar concentrados el 200% en Toluca para que no pase lo de la última vez, estamos concentrados”.

Lo que se debe hacer en Toluca y la falta de actividad en Celtic: “en lo grupal todo cambia, no es el mismo México de la última vez. Tenemos tres días para sacarle provecho de lo que hicimos en casa y de los errores aprovechar de lo que hicieron. En lo personal, no han sido meses como yo los he querido, pero la tormenta va pasar y siempre viene la calma”.

Sentimiento de anotar esos goles por la perdida de su abuelita: “la ventana del mes pasada yo lo hablé con el profe Rueda, no estaba bien físicamente y tampoco mentalmente, para estos partidos me preparé muchísimo. La alegría de ayer al anotar, el primero fue una euforia y dedicado para mi abuela, familia y esposa”.

Ese golpe en la mesa, vencer a México en casa y un aviso para la eliminatoria: “esperemos que sí, esto es paso a paso. Vamos a afrontar el partido con la mayor responsabilidad y buscar el pase a las semifinales. Honduras viene de menos a más, lograr el pase al Mundial también es nuestro objetivo. Ahorita le mandamos fuerzas a Alex López (lesionado) que sufrió esa lesión, necesitamos el apoyo de todos”.

Honduras está preparado para el ambiente hostil que se viene: “eso hablamos con Rigoberto, que nosotros no vamos a sentir presión, eso lo sentimos ayer nosotros porque eramos locales, teníamos que ganar porque dimos un golpe de autoridad en Tegucigalpa y teníamos que darlo en San Pedro Sula, como dicen ustedes, San Pedro es la casa de la H. En Toluca los que van a sentir presión es México”.

Hubo un problema en casa de su familia en La Ceiba: “hubo un derrumbe, en la casa vieja de mi mamá, viven ahí ahorita, no se quiere salir de ahí. Se vino un poco la tierra, hay muchas familias que han perdido sus pertenencias y quiero mandarles muchas fuerzas. Con mi mamá voy a platicar en lo que podemos ayudarles”.