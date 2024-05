Marcelo Santos dice que el Nacional es un fortín y se enfoca en Cuba: “Hay que darle vuelta a la página y no echarnos a morir”

Reinaldo Rueda sigue estudiando nuevas piezas que podrían darle un plus a nuestra Bicolor que, aunque sigue golpeada de la eliminación en el repechaje ante los ticos, mantiene la cabeza en el debut en la eliminatoria mundialista.

He tenido la oportunidad de estar en todo el proceso con el profesor Rueda, se me ha dado esa bendición. Y como usted lo dice, es una eliminatoria, tenemos que sumar de a tres, tenemos que buscar ese triunfo y trabajar de la mejor manera todos los días enfocados en querer empezar la eliminatoria con pie derecho.

Santos detalló cómo se han recuperado en la parte mental tras el adiós en el repechaje ante Costa Rica y respondió si ve accesible la eliminatoria aunque no estén los tres país norteamericanos.

¿Siente que es su eliminatoria, siente que podría ser titular?

Sí. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad, pero todo depende de nosotros en cada entrenamiento, el profesor es el que toma las decisiones en base a los entrenos, yo en cada entrenamiento me esfuerzo de la mejor manera para primeramente seguir siendo tomado en cuenta por la Selección y, por ende, tener la oportunidad de arrancar jugando en el 11 titular.

Ante la casi ausencia de Denil Maldonado, ¿se le abre más la puerta a la titularidad?

Si se da la posibilidad de jugar de titular, bienvenido sea. Pero también hay otros compañeros que tienen la posibilidad, el profesor será el encargado de tomar la decisión de quien saldrá jugando. Y nosotros como jugadores debemos estar preparados, esperemos y confiemos en Dios, lo más importante es que la Selección triunfe.

Su polifuncionalidad y el partido en el Nacional Chelato Uclés

No solo puedo jugar de central, yo me entreno de la mejor manera, estar preparado para cuando se me dé la oportunidad. En cuanto a la cancha sabemos que lo hemos hecho un fortín, todos los partidos los hemos ganado, tenemos una buena cancha que se desarrolla buen fútbol. Esperemos y confiemos en Dios de poder seguir en esa misma línea y podamos ganar que es lo que más importante.

¿Cómo han hecho para olvidar el golpe de la eliminación de la Copa América?

Es difícil porque a uno como jugador también le duele de quedar eliminado, más en una competencia en la Copa América en la que te podías medir a grandes selecciones, con grandes jugadores, rivales que los miras en la tele, pero tampoco podemos quedarnos con eso, ya quedamos eliminados y echarnos a morir por esos sabiendo que tenemos una eliminatoria en frente que tenemos que empezar ganando, ser maduros en ese aspecto, darle vuelta a la página y ser inteligentes, no echarnos a morir y enfocarnos de lleno en la eliminatoria.

Sin la presencia de México, USA y Canadá, existen más posibilidades de ir al Mundial, ¿lo ve así?

Fácil no porque sabemos que todas las selecciones vienen creciendo, nos hemos dado cuenta que las selecciones del Caribe han sido difícil, nos hemos enfrentado ahorita en la Nations League que enfrentamos a Cuba, a Jamaica que tiene grandes jugadores, son selecciones que compiten, ya no es como antes que jugabas. Uno jugaba contra las selecciones caribeñas y se sentía que era más fácil, todos han venido creciendo. Queremos el objetivo de clasificar al Mundial. Es cierto, puede que no estén USA, Canadá y México, pero tampoco quiere decir que por eso vamos a clasificar automáticamente. El 6 de junio tenemos que empezar con pie derecho y seguir aspirando a lo queremos.