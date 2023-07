¿Firmaría con Costa Rica para las eliminatorias del Mundial 2026? Troglio responde: “Esperé la oportunidad en Honduras, pero no se dio”

Ante ello, el entrenador de Olimpia fue claro sobre el tema si le gustaría o no dirigir a la Selección de Costa Rica, el cual manifestó en entrevista con el periodista Alexis Padilla, tras la victoria del león ante Águila en Estados Unidos.

- LA ENTREVISTA -

Lo llamaron de Costa Rica: “Yo no quiero vivir otra película a la que viví con la Selección de Honduras, yo en estas ya no entro, es decir, si me llaman o no me llaman no digo más nada. Sinceramente me aboco al comienzo de Olimpia y el tiempo dirá. Me causa placer que se tiene mi nombre entre cinco o seis entrenadores. Y si es verdad que tengo una opción, con eso me conformo. Yo siempre digo que cuando a uno lo escuchan ahí es donde se tiene que decir que hay una posibilidad, ahora me parece que son todos supuestos y hay que esperar que llegue la verdad”.

¿Tomaría la oportunidad? “Lo expresé antes que pasara lo de Honduras, que el sueño llegar a un Mundial como entrenador a esta edad, antes no lo pensaba, no quería dirigir selecciones, me pareció ayudarle a Maradona como ayudante de campo, pero hay que ver lo que pasa en los momentos, hay que ver si verdaderamente pasa, yo esperé la oportunidad en Honduras, pero no se dio. El camino es seguir entrenando con Olimpia; por ahora es mi pasado, presente y futuro”.

Sobre el Águila: “Un equipo difícil como todos los que no ha tocado en esta pretemporada, son partidos muy duros. A medida que van pasando los partidos se puede ver una mejor versión de todos, es lógico que ganar siempre es bueno”.