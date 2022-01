$!Por la lluvia, El Salvador tuvo que cerrar filas en el estadio Morazán y está listo para el juego con Honduras

“Esperemos que mañana ganemos, en el fútbol no hay nada escrito. Necesitamos ganar, empatar no sirve de mucho ni para ellos ni para nosotros”, dijo.

Los cuscatlecos llegan al duelo como penúltimos de la tabla con 6 puntos. Una victoria ante la “H” les mantendría en la lucha por el repechaje.

“Hasta que no estemos matemáticamente afuera vamos a seguir luchando”.

Aunque sabe que enfrentan a un equipo último y con una mala racha, no se confía. “En lo personal, no sé que ha pasado con Honduras, no es negocio mío eso. Tienen buenos jugadores, no podemos engañarnos nosotros”.

Por último, Pérez dijo que para este encuentro ya podrá contar con Narciso Orellana y Eriq Zavaleta, quienes se recuperaron de unas molestias.

“Narciso ya está bien, Eriq veremos hoy en el entreno, pero por lo que sé, parece que va a estar listo”, concluyó.