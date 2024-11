Rambo de León suelta su furia contra Faitelson y Hugo Sánchez: “Me ardía la sangre cuando hablaba”

Rambo respondió duramente a las declaraciones que dio David Faitelson en la charla entre Diario Diez y TUDN.

”A mí me encantaba cuando decía eso, me ardía la sangre cabr.., cuando yo pedía jugar contra México y me imaginaba que los jugadores eran la cara de él y me les iba con todo”, comenzó contando Rambo en una charla con Feisal Rishmawy.

Además agregó: “Me motivaba y hacer que nuestro pueblo catracho se sienta”.

Rambo también confesó que en lo personal siempre fue una motivación tener que encarar este tipo de partidos ante las escuadra azteca.

“Yo estaba encendido con solo saber que era México, no digamos con esa clase de declaraciones y después de lo que pasaba calladito”