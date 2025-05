Fenafuth toma nueva determinación con Alexy Vega tras su problema de visado ¿y Leonardo Posadas?

"Nosotros no solo con la camiseta vamos a ganar partidos, tenemos que pararnos serios y enfrentar cada compromiso como si fuera contra el mejor del mundo que estuviéramos jugando".

Uno de los aspectos que ha generado mucha expectativa son los nuevos convocados para la Copa Oro y es por ello que se confirma que se han gestionado un buen número.



"60 visados se sacaron para que no falte nadie y no le quede ninguno. No van a ir (Copa Oro) 60, pero se ha hecho una gran inversión para que el profe tenga el abanico de lo que ocupa. Mañana regresan con los visados estampados en cada uno de los pasaportes".

Y estaca: "Faltaría ya cuando esté Denil Maldonado, Palma y los que estén fuera regresen a Honduras para poder tomar el pasaporte, llevarlo a México y estamparlo".

Por su parte, también adelantó el gestión que se ha realizado con Alexy Vega, futbolista de Marathón que no fue considerado en las últimas fechas FIFA por perder su visa.

"Alexy Vega ahorita fue a la embajada americana a la cita para su nueva visa y ya tiene también la de Canadá. Ese pasaporte y los de otros tres jugadores que fueron hoy, se irán en el segundo viaje (México), pero todo eso ya está listo como lo solicitó el profe".

VISADO DE LEONARDO POSADAS

Otro de los talentos que busca concretar su vinculación a la Selección de Honduras es Leonardo Posadas, el catracho que nació en Alemania y milita con el Hamburgo.



"No lo sé, el gerente de la Selección es Luis Brevé, no me los sé todos, sé que hay 60 y a Caimán hay una lista amplia, ya que se necesita visa, hay proceso digital, pero para ambos papeleos hay una lista amplia y no podría decir quién está incluido".

Y cerró: "El profe hace su trabajo y cuando coordina para cubrir la parte deportiva, lo mira con el gerente de la Selección. No sé en específico lo de un jugador".