¿Bajas de Honduras ante México en el Azteca? Rueda lo confirma: “Hay que hacer un partido redondo en 100 minutos”

Hay que jugarlo, esperemos que lo logremos y como le dije a los muchachos: quizás a veces se juegue y no se sabe por qué ese juego para qué se juega lo que significa una Copa América, nosotros hemos jugado varias Copas América como cuerpo técnico, no hemos ganado ninguna, hemos ganado dos tercer lugar con Chile, Colombia. El único que la ha ganado es Alexis Mendoza cuando fue la final contra México en 2001 en Bogotá. Creo que sería un premio, Honduras salvó una Copa América en el 2001, ellos se merecen, pero esto es de hacerlo.

Ha sido como el cuestionamiento de estas 48 horas, evaluando estas condiciones estamos esperando respuesta del departamento médico, observarlos en esta última unidad de entrenamiento, quiénes por diferentes motivos, todos reaccionan diferente. No es lo mismo a los que han venido con regularidad a los que no han venido jugando. Después del esfuerzo quiénes se han recuperado totalmente. Ahí está la decisión, en qué ajustes se pueden hacer a la nómina anterior.

Tiene buen balance para México, ¿se considera el terror de los mexicanos?

Todo eso es parte de lo que es el fútbol, siempre la admiración y el respeto por esa Liga es lo que hace que siempre hagamos buenos partidos por todo lo que significa competir ante una selección de gran nivel, consiente del gran potencial que tiene su liga, todo lo que he conocido a través de la Liga Mexicana, es una cultura muy desarrollada de Concacaf, eso lo lleva a motivar bien los juegos y a orientar los grupos como Chile, Colombia, por lo que significa el fútbol mexicano.

¿Le preocupa la grama del estadio Azteca, ya que hubo Liga Femenil y un partido de leyendas entre América y Chivas?

Eso me sorprende, no sabía. Normalmente, todas las asociaciones internacionales bloquean las canchas tres días antes si no ha tenido partidos anteriores, esperemos que no se haya maltratado, es una cancha que garantiza un buen nivel de juego por todo lo que tiene el estadio Azteca.