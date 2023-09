Reinaldo Rueda: “No hay juegos amistosos, el partido ante Guatemala para nosotros es súper importante”

La liga tiene que mejorar, debe mejorar y en la medida que la liga mejore, los del exterior se van a preocupar por mejorar su nivel, por tener mejor actualidad en los diferentes clubes y al final es lo que se necesita, una competencia interna entre ellos para mejorar el nivel de la selección y poder corregir el momento que se vive”.

Lo que lo motivó a tomar a Honduras: “Lo que me motivó a asumir este desafío sigue siendo ese gran potencial que tiene el jugador hondureño, ese talento innato, la raza futbolera como siempre he dicho. He estado viendo y valorando jóvenes de gran futuro y quizá debemos de mejorar en muchos aspectos, el nivel de las canchas por ejemplo, dentro de Honduras, dentro de la Liga Nacional, que también ha mejorado algunas, pero que no es lo ideal ni la totalidad que se requiere.

Esto mejoraría el nivel del juego, el nivel competitivo de nuestro país y bueno ya lo que significa la responsabilidad nuestra como cuerpo técnico es que mejoremos ese nivel, es complejo, pero hay que trabajarlo en la cancha”.

Crecimiento de las demás selecciones: “Antes que preocuparnos hay que ocuparnos de mejorar nosotros, indudablemente el fútbol es generacional, que hay federaciones, selecciones que han mantenido procesos estables y eso se refleja en el comportamiento en la cancha.

Honduras desafortunadamente ha venido con mucha inestabilidad, no ha habido continuidad y eso afecta también el no logro de los mejores resultados y es uno de los factores que analicé bastante antes de asumir esta decisión de vivir y esa es la tarea que nos corresponde, ser conscientes del momento que esta pasando Honduras, está pasando un momento difícil como selección, es bidireccional, lo que se vive en los clubes se refleja en la Selección y el equipo se nutre de lo que es la liga.