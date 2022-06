‘Movimiento Tilguath’ para llegar a Fenafuth: ¿A quién proponen como presidente, los integrantes y qué necesitan?

Pero, ¿esta propuesta es solamente una idea o realmente es una realidad? Cuando Tilguath ha nombrado a los Amado Guevara, Astor Henríquez, Gerson Vásquez, Mario Berrios, Luis Guifarro, Osmán Chávez, Tyson Núñez y Marvin Chávez, varios de ellos han salido al paso para aclarar que no están dentro de este movimiento; el resto tampoco ha confirmado su participación.

- Plan con cabeza, pero sin pies -

“Tilguath me llamó el miércoles. Como exjugador y referente de la Selección, estoy dispuesto a escuchar para mejorar nuestro fútbol. Me comentó de la idea que tiene, pero asegurar que yo y Carlos Pavón somos, o seremos, parte de esta comitiva, no es cierto”, fueron las palabras de Guevara a DIEZ TV durante la semana.

Tilguath, así como los exjugadores que no cuentan con finalidad administrativa y que su involucración sería meramente futbolística, esperaban contar con “El Lobo” para que brinde su experiencia en el área de campo, que tiene como misión encontrar y desarrollar talentos, así como apoyar en el área de entrenadores.