Amado Guevara se pronuncia sobre si formará parte del movimiento que pretende Tilguath para tomar la Fenafuth

“Tilguath me llamó el miércoles. Como exjugador y referente de la Selección, estoy dispuesto a escuchar para mejorar nuestro fútbol. Me comentó de la idea que tiene, pero asegurar que yo y Carlos somos, o seremos, parte de esta comitiva, no es cierto”, se refirió Amado Guevara.

“El tema es bien complejo porque ser parte de la federación es estar a tiempo complejo. No vivimos en Honduras y ese es el primer obstáculo que podemos tener. Allí se ocupa que estén cien por ciento enfocados. Le comentamos a Reynaldo que nosotros no estamos en Honduras, entonces a media no podemos estar, pero reiteré que todo lo que sea en beneficio de nuestra Selección, cuenten con nuestro apoyo porque ese es mi deber”, agregó el excapitán de la escuadra catracha.

“Estamos dispuesto a apoyar el fútbol general, no solo esa comitiva, pero se menciona que estoy dentro del movimiento, y no es cierto”, cerró Amado..