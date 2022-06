Secretario de Fenafuth, dispuesto a renunciar: “No tengo ningún problema ni reparo, deseo lo mejor a la federación”

Y agregó: “Tiene que haber gente calificada (en la Federación), no tengo ningún problema, yo estoy allí porque me encanta y quiero servir a mi país através del puesto que tengo, y así están todos. Estamos allí porque nos gusta el fútbol y queremos hacer algo por el país. Soportar esto es parte del trabajo y responsabilidad que asumimos. No tengo ningún reparo, deseando siempre lo mejor para la Federación”.

“En lo particular tengo más de 25 años en el fútbol, Jorge Salomón (presidente de Fenafuth) tiene más de 35. No es fácil manejar una federación que viene arrastrando problemas de hace mucho tiempo, que no son excusas, es un trabajo agradable, desafortundamente ahora nos toca recibir lo malo porque los resultados no se han dado”, cerró el secretario sobre el tema.