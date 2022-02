Juan Carlos Tenorio, DT de la Selección Femenina de Honduras: “Nosotros vamos con la mentalidad de ir al Mundial, ese es nuestro sueño”

Para el mexicano trabajar con mujeres es una tarea fácil, aunque no esconde que a veces pueden existir una que otra complicación, pero con “profesionalismo” y “sensibilidad”, todo camina por buen sendero y es hasta ahora lo que ha puesto en práctica y no se le ha dificultado nada.

“La parte complicada es que no hay ligas profesionales y las niñas que están aquí es porque verdaderamente tienen pasión por ello. La otra parte complicada es que las personas que tienen que estar al frente del fútbol femenino debe ser gente con amplio conocimiento, con una sensibilidad especial porque en este grupo de jugadoras tenemos doctoras, maestras y de muchas profesiones y el que esté al frente tiene que tener el conocimiento para poder convencer a las profesionales de la idea de juego, la disciplina y pues no es fácil lidiar con personas que tienen ese nivel de grado de estudios. Es una parte muy bonita que a veces no se ventila tanto pero casi todas las jugadores son profesionales que es algo diferente que no pasa en otros lados”.

Y ahonda sobre el tema de cómo es trabajar día a día con mujeres. “Hacemos una cultura de selección donde lo importante es crear un ambiente donde ellas se sientan seguras, donde tengan su espacio y se sientan profesionales. Si logramos amalgamar todos estos elementos ellas van a poder desempeñarse lo mejor que se pueda”.

Consultado por las adversidades que se ha encontrado en Honduras. “Es complicado porque no hay muchas ligas y si vemos jugadoras en otros lugares con talento hacerlas que vengan a entrenar es complejo porque las distancias son largas. Por ejemplo, las concentraciones y los viajes son complicados porque implican días en donde las jugadores tienen empleos, escueles y actividades que a veces se complica que falten tanto para que estén aquí con nosotros”.