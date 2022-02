$!Exfutbolistas de la Selección levantan la voz y piden una revolución en el fútbol de Honduras tras fracasos

“Hay que comenzar desde las fuerzas básicas, a cambiar la mentalidad del jugador hondureño. Si con todas esas limitantes salimos al extranjero, no digamos teniendo todas esas comodidades. En la Federación no hay alguien de pantalón corto que los instruya, no aportan, ahora todo fue apresurado y estamos pagando”.

“Es muy triste. Yo estuve 14 años, tres eliminatorias y clasifiqué a dos mundiales gracias a Dios y nunca viví esa situación en la Selección. Algo mal se está haciendo. Creo que se necesita en la Federación, y en la Selección, gente que ha sido exitosa en el fútbol. Se necesita respetar los procesos, gente de fútbol y no ejecutivos que vayan a manejar la Selección sin saber de fútbol. Ninguna federación exitosa en el mundo se maneja así”, valoró el recordado futbolista del Celtic escocés y que actualmente defiende la camisa de Marathón.

El exdefensor Samuel Caballero también no se guardó nada. “Dirigencialmente tenemos un problema. No es posible que un país en el mundo tenga 30 equipos en segunda división y solo 10 en primera, cada uno con 25 jugadores. No hay espacios para todos, son pocos los que llegan”, afirmó el ex del Udinese.

Y agregó:“¿De qué estructura estamos hablando? Hay una serie de deficiencias en el sistema, no hay planificación. La gente que está al frente no sabe. No hay espacios para gente como Amado Guevara y Carlos Pavón. Hay que organizarnos desde arriba para comenzar una estructura”.

