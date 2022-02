‘Primi’ Maradiaga arremete contra la Fenafuth: ‘‘Ellos son los dueños del circo que meten a los payasos y animales que quieren’’

Muchos periodistas y aficionados han pedido la salida del cafetero y recomiendan a los dirigentes que la Bicolor debe ser tomada por un técnico nacional, que conoce todo el entorno. Sin embargo, eso no sucederá ya que la Fenafuth ha confirmado la contuniudad de Gómez hasta el proceso del 2026 y además porque no confía en los entrenadores nacionales.

Así lo reveló Ramón ‘Primitivo’ Maradiaga, asegurando que en Honduras hay muchos técnicos que tienen la capacidad para tomar las riendas de la Selección, pero los miran de menos.

‘‘Yo no me siento subestimado, yo me siento valorado, sé lo que soy, sé lo que valgo, pero molesta cuando a mí me lo dijeron en la propia cara, los actuales dirigentes, que ellos no confiaban en técnicos hondureños y que preferian a los extrajneros’’, soltó el actual entrenador del Platense.

Lo que necesita Honduras para no terminar en el último lugar

Seguidamente, el ‘Primi’ arremetió con todo: ‘‘Ellos son los dueños del circo que meten a los payasos y a los animales que quieren, y hacen las exhibiciones. En lo particular a mi me tiene sin cuidado, yo hago lo mio’’, dijo el DT que tuvo la oportunidad de dirigir a la ‘H’ para las eliminatorias del Mundial de Corea y Japón del 2002.

Maradiaga cree que uno de los entrenadores capaces para dirigir a la Selección es Salomón Nazar, el timonel de los jaibos del Victoria, club que marcha en el primer lugar en este arranque del Clausura 2022.

‘‘Tal como lo dijo Salomón Nazar, mientras acá se dejan deslumbrar porque alguien les hable de afuera y le hablen de un curriculum, lo que menos miran es la capacidad. Aquí hay técnicos con la capacidad para asumir con cualquier compromiso, acá nosotros no somos nada, pero a mi no me afecta, sé lo que soy. Hay otros que tienen asipiraciones y de alguna manera se han de sentir mal’’, cerró el estratega en un diálogo que tuvo con TVC.