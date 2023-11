Periodista mexicano le pregunta a Rueda por el “odio” que existe entre Honduras y México y le da una lección: “Cuando actúas con odio, no piensas”

Jugar en Tegucigalpa: “Es un tema que ha generado por todo lo que ha significado San Pedro Sula para Honduras, yo soy fan del Olímpico, pero hace un mes o más, estuvimos con el grupo Sub 23 porque me encanta por la energía que transmite y lo que significa ese estadio para nosotros, pero hoy es otra realidad. Tenemos una gran cancha en el Nacional, hemos venido haciendo unos juegos interesantes acá y la cancha garantiza un buen desarrollo y un buen trámite del juego. Al final nosotros como locales tenemos que tomar la iniciativa y buscar el partido, buscar que haya un buen juego y no hayan contratiempos con la integridad de los jugadores, aunque el césped del Chelato Uclés nos garantiza un gran espectáculo”.

¿Odio deportivo a México?: “Creo que nunca ha existido odio, fue una de las situaciones que identificamos en 2007 cuando vinimos a Honduras. Me acuerdo que en esa época les decía a los Federativos que no hay que ir a Europa, los entrenadores y gerentes deportivos no tienen que ir a Europa, en los intercambios no tenemos que ir a Sudamérica, donde tenemos que ir es a México, tenemos que admirar la organización del América, Pachuca, Monterrey y Chivas que son vecinos nuestros, están aquí, nos sale más económico y así como ellos lo han desarrollado, nosotros en una escala la podemos desarrollar también. En el fútbol no puede haber odios, sin rivales no hay competencias, y sin competencia uno no crece”.

“Como cuerpo técnico lo vivimos en carne propia cuando dirigía al Atlético Nacional en la final de Copa Sudamericana frente a Chapecoense en Brasil, que en paz descansen todos sus muchachos... ahí uno sabe lo que es el rival. Yo no tengo porqué odiar a mi rival, porque sin rival no hay fútbol, si es un rival del cual tengo que aprender, tengo que admirarlo, ir y ganarle y si lo puedo superar, mejor todavía”.