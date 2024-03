Exclusiva con “Paté” Centeno: Revela su favorito del clásico y lanza misiva: “No llegan a la historia del Honduras-Costa Rica”

Walter “Paté” Centeno es una leyenda, un referente del fútbol costarricense, que cuando escucha hablar del clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras es inevitable que vengan a su mente los recuerdos de los duelazos con Amado Guevara y Julio César “Rambo” de León en la media cancha. El exfutbolista, quien es ídolo del Saprissa y que también triunfó en Europa como jugador, ahora convertido en técnico, mira con más análisis y objetividad el partido que sostendrán catrachos y costarricenses este sábado en Dallas, Estados Unidos, en el repechaje por un boleto a la Copa América. - CHARLA CON DIEZ - Walter, muchas gracias por acceder a esta entrevista con DIEZ Muchas gracias por la invitación. La verdad que nos hemos tenido un mutuo cariño con los hondureños, es gente que siempre me ha respetado, la prensa también respetó mucho mi carrera, tenemos muy buena química. Estoy muy agradecido con el pueblo hondureño independientemente que en el pasado hayamos sido rivales en cancha, las buenas sensaciones quedaron. También hicimos muy buena amistad con los colegas hondureños de mi generación contra los que me tocó jugar muchos partidos que la gente todavía recuerda, eso es lo lindo del fútbol, que lo recuerden a uno a lo largo de los años.

¿Qué se viene a su mente cuando escucha hablar de los partidos Costa Rica contra Honduras? Como clásico centroamericano existe el morbo, han habido partidos muy épicos en la historia de las dos selecciones, todo eso conlleva que el sábado hay otro partido importante para definir quién clasificará a la Copa América. Las dos selecciones tienen a sus entrenadores recién planteando su idea de juego, no la tienen tan clara como otros años pero siempre sigue siendo el clásico. Para Costa Rica los partidos contra Honduras siempre son difíciles porque históricamente se ha tenido ese respeto al jugador hondureño, por su capacidad técnica, por su potencia, por lo bueno jugadores que son. Pero también ellos nos han respetado a nosotros. Será un juego lindo, lindo, de esos épicos que siempre ha marcado la historia de esos dos grandes equipos. Me gusta que alguien con autoridad siga etiquetando el Honduras vs Costa Rica como un clásico, hay gente que ya no lo quiere ver así, ¿tú qué opinas al respecto? Es muy claro, mantiendo el respeto hacia los demás países centroamericanos yo creo que Honduras y Costa Rica siempre han estado un peldaño adelante de las demás selecciones. Lo han demostrado en la cancha, en los mundiales, han tenido jugadores de buen perfil. Los equipos de afuera siempre se están fijando en los jugadores de Costa Rica y Honduras. Hay que ser sincero, Honduras tiene lo de ellos y Costa Rica también por encima de los demás países de Centroamérica, al césar lo que es del del césar. Panamá está haciendo las cosas bien, para nadie es un secreto, pero no llegan a la historia de Honduras y Costa Rica, uno no se puede brincar la historia, para lograrlo se necesita tiempo y constancia, mérito al mérito. Usted ya dirigió al Saprissa, Puntarenas y al Municipal Grecia, ¿desde su óptica como técnico cómo visualiza ese partido en Dallas? Sin duda será un partido cerrado, ninguno regalará nada, digo eso por la forma de jugar y conociendo a los dos entrenadores. Viendo desde la parte futbolística de Honduras, juega a ese 4-4-2 que plantean los colombianos, que casi no se salen de esa línea y siempre mantienen sus equipos bajo el orden para mantener el cero atrás. Costa Rica por lo que recién está intentando este entrenador será muy similar, tratará de tener mucha precaución y no equivocarse porque no hay mañana para las dos selecciones, el que gana pasa y el otro se queda. Será un juego no tan vibrante para la gente que quiere ver goles. Habrá muchos tramos en que se controlarán ambos equipos, entonces ganará el que mejor tenga a las capacidades individuales. Veo muy parejo el duelo, Honduras con las ausencias de sus referentes y Costa Rica ha cambiado su generación, no está tan amalgamada como debería ser, las dos fuerzas están similares. LEA TAMBIÉN: ¿Clásico centroamericano devaluado? Carlos Pineda responde: “No podemos definir a Costa Rica por su actualidad” Que Honduras no vaya a contar por lesión o suspensión con jugadores como Edrick Menjivar, Buba López, Joseph Rosales, Denil Maldonado, Choco Lozano, Alberth Elis, Luis Palma y Brayan Acosta pone en ventaja a Honduras? No lo veo así, más bien en esa circunstancia Honduras se vuelve más peligroso. De los dos lados, si el jugador tico se confía que será fácil puede perder y el jugador hondureño al que le toque jugar va a querer hacer las cosas bien, entonces te puede pasar un mal día si piensas de esa forma del lado tico. Me tocó jugar mucho esos partidos y más los clásicos, cuando no están los titulares uno no está al cien por ciento en la parte mental o anímica y por ahí decae, entonces te ves sorprendido. Hay que tener mucho respeto, en este caso de los jugadores de Costa Rica hacia los de Honduras que van a correr para ganarse un puesto y demostrarle al entrenador que puede contar con ellos. Es un juego peligroso en ese aspecto, porque no están las figuras del rival, te puedes confiar y en este tipo de juegos no puedes menospreciar al rival. Las estadísticas están a favor de Costa Rica, de 67 partidos ha ganado 24, Honduras ganó 19 y empataron 24 veces, ¿cuando usted jugaba utilizaba los números como una motivación o una referencia? Nosotros nos basábamos en qué calidad de jugadores teníamos o a quién nos íbamos a enfrentar. La generación de nosotros nunca nos fijamos en estadísticas sino más bien en controlar esas grandes figuras que tenía Honduras. En nuestros años el nivel de ambas selecciones era muy parejo, Honduras tenía a Carlos Pavón, nosotros teníamos a Paulo Wanchope, ustedes tenían a Tyson Núñez pero nosotros a Rolando Fonseca y a la Bala Gómez, ellos a Amado Guevara y nosotros a Wilmer López. Defensivamente ustedes tenían a Samuel Caballero y nosotros a Luis Marín, eran fuerzas muy similares. ¿Y el Paté Centeno de Honduras quién era en ese entonces? Ja, ja, ja, era Rambo de León, se me olvidaba mencionarlo. También contaban con David Suazo. Tenían condiciones técnicas individuales que marcaban diferencia, para nosotros eran partidos muy complicados. No nos basábamos en estadísticas sino en los hechos, en fortalezas y debilidades, nos tocó sufrirlos. Pero eso es lo lindo del fútbol, enfrentar a equipos que te exijan en la parte defensiva y ofensiva, fueron muy buenos clásicos los que jugamos, esperamos que los de ahora en adelante sigan por la misma línea.

Con respeto de las generaciones anteriores y el de las que les siguieron, contra Honduras ustedes disputaron los mejores clásicos... Sí, sí, se juntaron las dos generaciones, tanto para Honduras como para Costa Rica. El fútbol sigue siendo generaciones, usted no se puede pelear contra la historia. Para nadie es un secreto lo que pasó en el Mundial de 1970 con Pelé, en el Mundial del 86 fue Maradona y en el Mundial del 94 Brasil con Romario. Quedaron en la memoria y en la retina de los aficionados, la gente disfrutó esos partidos inolvidables. ¿Tienes alguna anécdota de algún partido en el que enfrentó a Honduras? El 5-2 que Honduras nos metió jugando en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. Como a los 20 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 contra Honduras con súper golazos, usted los miraba jugar y parecía que tenían una marcha más, uno se preguntaba pero cómo lo controlo, de hecho nos tocó perder 5-2. Nadie esperaba eso, todas las que tiraban las metían. ¿Tener a Keylor Navas, Joe Campbell y Manfred Ugalde representa una garantía para Costa Rica? Yo creo que Keylor es el jugador más determinante de toda la historia del fútbol de Costa Rica, por lo que representa y ha hecho a título personal. Tiene una cualidad que ningún otro jugador tiene, manteniendo el respeto hacia todos, tiene esa casta y esa personalidad. Creo que Costa Rica la única ventaja que tiene sobre Honduras se llama Keylor Navas, por capacidad, liderazgo y presencia. La presencia de un portero es fundamental para los demás y a la vez le mete miedo al rival, hacerle un gol a Keylor no es fácil por lo que él ha hecho y por lo que es como portero, ese plus lo tiene Costa Rica a favor, si sabe utilizarlo, bienvenido, pero si Honduras se motiva y puede hacer goles también.

En Honduras Keylor parece no provocar miedo, Jerry Bengtson dice que ya le ha convertido y Douglas Martínez asegura que el tico en Centroamérica es un portero más, ¿qué opinas de eso? Hay que respetar lo que dicen los jugadores hondureños, pero cuando uno comenta algo antes de un partido tiene que ser congruente cuando está en acción porque sino lo que habló se lo llevó el viento. En este tipo de partidos uno tiene que guardarse las palabras, más cuando juegas con futbolistas de ese nivel, tienes que guardar una línea de mejor no decir nada porque te puede pasar algo. El próximo domingo sabremos quién dijo la verdad, pero el jugador debe guardarse todas esas sensaciones y que el partido hable por sí solo, que las palabras queden en segundo plano, lo que vale en el fútbol son los hechos. ¿Cómo ve el duelo de técnicos Reinaldo Rueda contra Gustavo Alfaro? Ambos se conocen por ser sudamericanos, tienen una misma línea de cómo les gusta el fútbol. Rueda talvez tiene una ventaja sobre Alfaro por todos los años que ha dirigido en Centroamérica, conoce el medio, el pensar y la idiosincrasia del jugador hondureño no así el entrenador de Costa Rica que va a cumplir un año de trabajo, está en pleno conocimiento de sus jugadores y hay un margen de error. Rueda tiene la ventaja por conocer más los jugadores costarricenses y posteriormente a sus propios jugadores. ¿Cuál fue la mejor selección hondureña que usted enfrentó como jugador? La del 2001 rumbo al Mundial del 2002 y la del 2005 rumbo al Mundial de Alemania 2006. Yo jugaba como volante, por espacio donde convivíamos yo me enfrentaba a Rombo y Amado Guevara, los admiraba mucho, los respetaba, fue un placer jugar contra ellos, eran muy buenos, talentosos. A mí me gustaba jugar contra los mejores para saber de qué estaba hecho. Fueron buenas sensaciones tanto para ellos como para mí, todavía si nos encontramos no saludamos y hablamos de fútbol, la amistad quedó. También jugaban en esa Selección de Honduras Pavón, Tyson y David. Siempre que se van a enfrentar Costa Rica y Honduras surge el debate de qué país ha tenido mejores selecciones y mejores jugadores, ¿cuál es su opinión al respecto? Ok, para mí el fútbol es de hechos, de triunfos, si hablamos de quién ha ido a más mundiales es Costa Rica, entonces hay que ser objetivo, en eso va ha ganar Costa Rica porque el Mundial es la fiesta a la que todo el mundo quiere llegar. Costa Rica tiene una gran presentación en el Mundial de Brasil 2014 y hasta que no haya otra selección que haga algo similar no se le puede decir nada. A nivel de jugadores estamos muy parejos y así han sido las eliminatorias. Honduras en algunas eliminatorias ha tenido mala fortuna y ha quedado descalificado, pero eso no le quita que ha tenido buenas selecciones.