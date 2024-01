Wilson Palacios visita la concentración de Honduras, destaca retorno de Rueda y se rinde a Pedro Troglio

Wilson Palacios ya no viste la camisa de la Selección de Honduras , pero su amor a los colores de la H siguen marcados en su corazón y cada vez que puede no dudo en visitar la concentración para apoyar a los muchachos.

El “mago” aprovechó para analizar la actualidad de la Selección de Honduras y el nivel que tienen los integrantes de la Liga Nacional.

LA ENTREVISTA

¿Cómo miras las posibilidades de Honduras para esta Copa América?

Las posibilidades están, ya habíamos clasificado, pero ese partido (México) fue raro, ahora les toca Costa Rica y será un rival difícil. La Selección viene de menos a más y tenemos la posibilidad de clasificar.

¿Miras al aficionado más ilusionado con la llegada del profe Rueda?

Yo creo que sí, estuvo bueno el regreso de él y se ha subido el nivel de la Selección.

¿Cómo miras el nivel de los jugadores de hoy?

Espectacular, yo siempre he dicho que tenemos buenos jugadores en Honduras y vienen de menos a más. Para mí todos andan bien.

¿Es el momento de darles el respaldo a los jugadores?

Claro, todo Honduras debemos darle el respaldo, nos beneficia a todos que vayamos a una Copa América.

¿Con esta generación nos ajustará para ir a un Mundial?

Yo creo que sí porque tienen experiencia, ya tienen una eliminatoria y de ahí se van a basar para clasificar a este nuevo Mundial.

¿Te gustaría formar parte como Maynor y David Suazo?

No, a mí eso no me ha gustado de ser entrenador, yo estoy en otras cosas. Siempre me ha gustado apoyar para que le vaya bien.

¿Es un apoyo que lo tenés para siempre?

Jugar en la Selección es lo más bello y eso siempre quedará ahí.

¿Quién es el Wilson Palacios de hoy en la Selección?

El mediocampo está espectacular y soy el fans de todos.

¿Con quién de los jugadores te identificas en la actualidad?

Todos los mediocampistas me gustan y andan en un buen nivel.

¿Miras a estos chicos para competir con los grandes de la Concacaf?

Ya lo demostraron contra México y acordémonos que ellos tienen jugadores que militan en Europa y los que tenemos ahora son crack.

¿Por qué nos está costando tanto salir al extranjero?

Les ha costado un poco y los jugadores están tomando el nivel. Vienen de menos a más.

¿Qué consejo les darías?

Que se concentren en lo que vienen haciendo y no se divaguen en otras cosas.

¿Qué equipo fue mejor de lo que lograron los tricampeonatos?

Yo diré que mi generación jajaja, no me puedo excluir, pero estoy feliz por ese tricampeonato invicto. Yo quería hacer eso y no se pudo. Yo soy Olimpia a muerte.

¿Qué concepto tienes de Pedro Troglio?

El mejor entrenador que ha llegado al equipo y para mí es el mejor.

¿Lo tienen que valorar porque no es fácil que le quiten ese récord?

Siempre los récord se baten y esperamos que venga otro entrenador con el mismo nivel o que lo supere.

¿Del fútbol hondureño estás pendiente?

Siempre.

¿Miras a algún equipo que le compita al Olimpia?

Nada es eterno, pero esperemos que sí lo sea. Los otros equipos se están armando bien para competirle al Olimpia.