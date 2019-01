Rubilio Castillo: "Tuve pláticas con varios equipos, pero la más real fue de China"

El delantero hondureño Román Rubilio Castillo empacó maletas y se marchó este domingo a China desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

Rubilio Castillo y su mensaje de despedida a la afición del Motagua

Además el atacante catracho también reveló que antes de firmar por el conjunto de China tuvo ofertas de equipos de Costa Rica y que también ya había tenido pláticas con ellos cuando se fue a Grecia.

"Muy contento y muy agradecido con Dios de que se me brinda otra oportunidad. Voy a tratar de aprovecharla al máximo y tratar de hacer lo más humano posible para dejar el nombre de Honduras bien representado", empezó diciendo el delantero hondureño.

"Yo tenía una cláusula firmada con Motagua, siempre fui agente libre, al equipo que voy es al Nantong Zhiyun de la segunda división de China y ojalá nos adaptemos rápido. Firmé por tres años", aseguró Rubilio.

Además detalló que tuvo varias ofertas y que desde hace mucho negociaba con el Nantong Zhiyun. "Antes de que saliera lo de Grecia, ya había una oferta desde China, ahora tenemos de nuevo la posibilidad de volvernos ir, a tratar de darle lo mejor a mí familia"

Tuvo ofertas de la MLS y Costa Rica. "No se concretó nada, la oferta más real que hubo fue al equipo que voy ahora, no oculto que tuve pláticas con varios equipos, también de Costa Rica, es lindo cuando se interesan en uno".

También habló un poco sobre la selección de Honduras, aunque no quiso entrar mucho al tema, ya que será difícil que lo llamen. "Ahora van a tener la posibilidad de convocar a otros, igual no me convocaban. Esta fue una decisión que la tomé con mí familia".

Rubilio no quiere que le vuelva a pasar lo que sucedió cuando se iba para el PAS Giannina de Grecia, que tuvo que regresar por una supuesta lesión.

"Nosotros llevamos todo, el doctor Óscar Benítez me ha facilitado esas opciones, vamos tranquilo de que las cosas marchan de la mejor manera", cerró.