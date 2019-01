Elis si no fuera futbolista: "Mis padres y yo hubiéramos ido en la caravana de migrantes"

Seguir a @Giancarlo_casta

El delantero hondureño Alberth Elis está de vacaciones en su país y su futuro es incierto, ya que puede salir del Houston Dynamo de la MLS a un club europeo.

El Fenerbahce de Turquía quiere a Alberth Elis

Aparte de hablar de ese tema, el atacante de 22 años tiene claro su misión y no olvida de dónde viene. “Vengo de un barrio de Chamelecón, a mí el fútbol me rescató”.

Elis fue entrevistado por Darío Banegas y tocó varios temas, como lo que genera el dinero, la fama, también de política y de qué fuera de él si no fuese triunfado en el fútbol.

“El dinero, el poder y la fama se quedan aquí, lo único que llevamos es la satisfacción de servir a los demás, que den oportunidades a los jóvenes”, dijo Elis sobre el futuro de los próximos jugadores.

También fue muy crítico. “Hay mucha corrupción en la política, yo vengo de abajo y estoy con los que apoyan a los de abajo, al pueblo”, aseguró

Llegó el momento de hablar sobre qué fuera de su vida su no hubiera tenido éxito en el fútbol. “Si no hubiera sido por el fútbol, probablemente, mis padres y yo hubiéramos ido en la caravana de migrantes, me ha entristecido mucho verlos”.

Alberth no pudo dejar de tocar el tema de la selección y de su próximo técnico. “La Fenafuth va a tomar la mejor decisión y nosotros estaremos listos al llamado de la selección”, cerró.