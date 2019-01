Roger Rojas anota golazo de tiro libre y revela quién le enseñó a hacerlos

Seguir a @Giancarlo_casta

El hondureño Roger Fabricio Rojas Lazo sigue destacando en el fútbol de Costa Rica, tanto así que el pasado miércoles salvó al Alajuelense con su hat-trick ante la Universidad de Costa Rica.

Roger Rojas anota triplete con el Alajuelense

Pero eso no es todo, el "RoRo" también pudo hacer estremecer las redes con un gol de tiro libre, algo poco común en él.

Roger se encargó de explicar cómo fue que se dio cuenta que tiene esa virtud del fútbol y que el que fue Alex López quien lo practicó.

"Yo no conocía esa virtud que yo tengo y Alex la vio, cuando miraba patear a Alex él me llamaba y me decía que practicara y los metía. Entonces vio que tengo un buen balón parado y lo entrené", aseguró Roger.

Llegó el momento de hacerlo en un partido. "El torneo pasado el profe me dijo que cuando no estuviera Alex, lo podía hacer yo, pero no quedó ninguna. Esta vez sí hubo una oportunidad y la aproveché", dijo el delantero hondureño para Repretel.