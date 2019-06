Choco Lozano sobre su futuro: “Lo que está claro es que voy a seguir en Europa”

El delantero hondureño Antony “Choco” Lozano está en el país tras la temporada que finalizó con el Girona de España donde descendió a segunda división. Muy prudente, repasó en EXCLUSIVA con DIEZ en esta extensa entrevista lo que vivió y su futuro.

Habló de la Selección de Honduras y el reto que se le viene, la Copa Oro, torneo donde dice se tiene que ir a ganar. Revela el método de trabajo de Fabián Coito que hace que el juego que presente la Selección se mire distinto al que intentó hacer Jorge Luis Pinto.

Leer. ANDY NAJAR Y LA LESIÓN QUE LO HIZO ENCENDER ALARMAS

¿Qué sensaciones te dejó la temporada tomando en cuenta que descendiste con Girona?

Fue una temporada de mucho aprendizaje, es verdad que el final de la campaña fue muy mala, el equipo bajó. En general el club inició bien, a mitad estábamos muy bien logrando el objetivo que era la salvación pero en los últimos tres meses fueron horribles y por eso descendimos.

¿Qué cambió o hizo que Girona bajara de rendimiento?

Creo que nos metimos en una mala dinámica, el equipo se metió en un ciclo donde no encontrábamos la victoria, allí están los datos claros que de los últimos 10 partidos ganamos uno nada más. No encontramos ese punto de confianza y decir que podíamos salvarnos, estábamos a ganar uno o tres partidos de los últimos 10 y nos metimos allí donde no saber cómo ganar y en una liga competitiva como la de España, pasa factura.

¿Personalmente fue complicado por la sequía de goles… influyó en tu rendimiento?

Yo lo veo por el lado positivo, es verdad que no tuve la continuidad que hubiese querido, tampoco estaba jugando en la posición que yo más cómodo me siento, en la que siempre he jugado, pero tuve la posibilidad de disputar partidos muy importantes contra rivales grandes y tuve esa confianza de entrar de cambio. El balance que hago de la temporada no es positivo para mí porque al final a un delantero siempre le van a exigir goles, pero la experiencia de jugar contra Real Madrid y Barcelona te hace crecer como futbolista y profesional.

Actualmente tienes contrato por el Girona pero que se espera, vas a la 123, vas a cambiar de equipo.

No se sabe, tengo contrato con ellos y hay que respetar el acuerdo.

¿Cómo vas de la lesión que te apartó de los amistosos por Sudamérica?

Va bastante bien, tuve una rotura en el glúteo pero estoy bastante bien, esa fue hace cuatro semanas y ya es tiempo de estar bien. Estoy haciendo entrenamiento personal y creo que de aquí que inicie la Copa Oro voy a estar bien que es mi objetivo.

¿Sientes que ya estás en estado al 100% para estar en la Selección Nacional?

Sí, estoy bien, ya recuperado. Estoy a un 98%, aún me falta ese puntito de ritmo físico y lo estoy ganando en los entrenamientos.

¿Qué te ha dicho tu agente en cuanto a sus posibles ofertas de cambio de equipo?

De momento nada, como tengo contrato con el Girona, se piensa respetar el acuerdo pero si sale una oferta se pensará, pero lo principal ahora es enfocarme en la Copa Oro, en la Selección Nacional y que pase lo que tenga que pasar.

¿Qué se espera de esta Copa Oro?

Considero que será un torneo muy lindo como siempre lo es. Honduras tiene capacidad para ir a competir y tiene talento para estar en un evento como este. Lo más importante es que debemos estar claros que es un evento importante que debemos pensar en ganarlo.

¿Ante Paraguay vimos a una cara diferente de Honduras al anterior proceso; de la mano de Coito se espera que Honduras de más?

Sí, se está para dar más, es una Selección que está con un proceso de formación más largo, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y eso nos servirá para que las cosas sean diferentes. Ya nos conocemos y sabemos la capacidad que tiene cada uno y el profe nos va a aportar ese puntito de confianza que se vio reflejado en el partido ante Paraguay, en el segundo tiempo, se vio suelto, que iba al ataque y combinaba el balón. Creo que eso será lo fuerte de nosotros, ir a los espacios y atacar los rivales.

El Choco Lozano junto al periodista de DIEZ, Nelson Hernández durante la charla.

¿Te alegró ver tu nombre en la lista de los 23 para la Copa Oro?

Siempre, es una satisfacción estar allí, es una alegría para uno formar parte de la Selección Nacional y una competencia como esta que en Concacaf es lo máximo.

¿Han cambiado los entrenamientos con Fabián Coito a cómo eran antes con Pinto?

Bueno, en general ha cambiado mucho, es un estilo de fútbol diferente a lo que el profesor Pinto nos estaba intentando imponer. Cada entrenador tiene su estilo de juego, tiene su forma de ver el fútbol y la idea del profesor Fabián Coito nos va a ayudar.

¿Cómo dar ese salto en la Selección de ser simples participantes a ser competidores?

Tenemos que ser inteligentes, saber que tampoco vamos a ganar nada hablando sino que demostrándolo dentro del campo. Será importante que vayamos pensando en que tenemos que jugar todos los partidos, juego a juego. El más importante que tenemos ahora es el de Jamaica, tenemos que ir a ganar, luego en el siguiente ante Curacao y así, partido a partido. Lo importante es estar concentrado y tengo la certeza que tenemos equipo para llegar a esas instancias finales y poder ganarla.

¿Para eso está este equipo, para jugar una final y ganarla?

Bueno, decírtelo así es fácil y suena muy bonito, pero lo importante es pasar la primera fase y después pensar en lo que viene, creo que tenemos la capacidad. Estoy seguro que lo vamos a pelear hasta el final, toca jugar los partidos.

¿Pasas pendiente de Olimpia? Aumentó su crisis de títulos…

Sí, he estado pendiente, sé que Olimpia hizo un gran campeonato, tuvo seis meses buenos pero lastimosamente la afición del Olimpia siempre te exige el campeonato. Si estuviste bien lastimosamente no ganas el campeonato, para la gente no vale nada. Se encontró con otro rival que lleva muchos años juntos como Motagua, saben a lo que juegan y en las finales eso pasa factura.

¿Qué le dices a la afición que te critica y a la que te alaba?

Yo sigo lo mío, trabajando para mí, trabajando para mi familia, agradezco a la gente que me da el apoyo y los que no, siempre se respeta la opinión de la gente. Yo trabajo para salir adelante que es lo primero y estoy cumpliendo mi sueño; le doy gracias a Dios. Yo seguiré dando alegría a los que me apoyan.

Seguiremos viendo al Choco Lozano jugando en España…

De momento lo que está claro es que voy a seguir en Europa porque tengo contrato allí. No sé si en Girona donde tengo acuerdo u otro equipo, pero que sigo en Europa, eso es seguro.