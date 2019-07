Rubilio Castillo revela que tiene ofertas del fútbol de Europa y Colombia

Román Rubilio Castillo empacó maletas y regresó a Costa Rica para unirse al Saprissa luego de contar con un permiso especial por el fallecimiento de su suegra. Antes de subir al avión reveló que existe una posibilidad de cambiar de equipo.

"Vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera que el torneo anterior, con la satisfacción ya a integrarnos ya de lleno", empezó diciendo el delantero hondureño.

"Estoy muy agradecido con la gente del Saprissa, ellos se han portado de una manera muy especial conmigo, lamentablemente lo que pasó, la vida sigue, hay que enfrentarla como tal, todos mis compañeros han mostrado su apoyo, ahora toca cambiar de chip y enfocarme lo que será este torneo", dijo sobre el permiso que recibió.

Rubilio quiere tener un mejor campeonato con el Saprissa. "Siempre tratar de darlo todo para que las puertas se sigan abriendo, ayudar al equipo para pelear cosas importantes, darlo todo por esta institución que ha confiado en mí".

Para el delantero hondureño cree que no está en deuda con el conjunto de Costa Rica. "A deber nada, yo siempre trato de dar lo mejor de mí, creo que no sabe en vocabulario eso, siempre trabajo para dar lo mejor en cada partido".

Román Rubilio sorprendió cuando parecía que se quedaría en Saprissa y ha asegurado que le han llegado nuevas ofertas para salir.

"Sí hubo ofertas, esperamos en Dios de que las cosas se pueden dar, estamos esperando algunos detalles nada más de lo que puede darse, si no, yo estoy contento en Saprissa, con la ilusión de jugar un nuevo campeonato, bueno si viene una nueva oferta creo que analizaremos para bienestar del equipo y mi persona", expresó.

Y siguió. "Hay varias ofertas, no quiero dar nombres, ya se va a saber en las próximas horas, lo estamos manejando tranquilamente, ahora solo estamos esperando que Dios decida, si se da es un salto muy importante, ahora a esperar".

¿Es para Europa? "Sí, es para allá, esperamos que se completen las cosas y en el fútbol colombiano también, que sea lo mejor para el equipo y para mí, hasta que no se concrete nada, sigo en Saprissa".

Al mencionar Colombia, se le consultó que se sería al Millonarios de Jorge Luis Pinto, ya que no se concretó a Yustin Arboleda.

"Podría ser el Millonarios, pero no solo sería ese equipo, hay otras opciones que las estamos analizando. No puedo decir nada por ahora, el presidente tendrá una reunión pronto. Uno siempre quiere dar ese salto a Europa, yo hice un buen trabajo en la Copa Oro, eso me ayudó", cerró.