Delantero hondureño Jerry Palacios anuncia su retiro del fútbol ¡En Costa Rica!

Después de una exitosa carrera en el fútbol traducida de dos campeonatos mundiales (2010 y 2014) y equipos donde logró consagrarse, el delantero hondureño, Jerry Palacios anunció que colgará los botines a finales del año 2019.

El ariete de ahora 37 años dio la noticia al portal web Everardo Herrera en la previa del encuentro de este miércoles entre Bandits y Saprissa por la fase preliminar de la Liga de Concacaf.

"Me he preparado para este evento con la ilusión de pasar a la siguiente fase y terminar mi carrera deportiva de 20 años jugando este torneo. Además, retirarme en diciembre ya oficialmente de las canchas", soltó.

Sin embargo, sus palabras han hecho eco al tomar la decisión de hacer su despedida en Costa Rica, una tierra que lo adoptó tras su paso brillante por Alajuelense y a diferencia de Honduras, en donde nunca se sintió valorado.

"Lo quiero hacer en Costa Rica a pesar de que solo jugué dos años. Yo tuve la dicha de estar en muchos lugares en el mundo y gracias a Dios donde yo estuve siempre anoté goles. También sé que yo no soy Tico y algunos dirán -Y Palacios porque no se retira en su país (Honduras)- la respuesta es clara y sencilla, en mi país yo nunca fui valorado y querido a pensar que siempre fui un jugador ejemplar y siempre metí goles en todos los equipos que estuve", soltó el jugador.

Según comentó Palacios, ya tendría un previo acuerdo con el presidente Fernando Ocampo para hacer realidad su sueño a través de un amistoso en diciembre.

"En Alajuela la gente me demostró y, me sigue demostrando después de tanto tiempo que yo salí del club, mucho respeto y admiración y agradecimiento por haber defendiendo esos colores con mucho orgullo y gallardía. Y por eso digo y lo hago público por sus páginas, que me voy a retirar en diciembre en el Morera Soto con el pueblo liguista. Estamos en conversaciones con el presidente ya hay un acercamiento. Porque sería maravilloso retirarme en ese estadio y en año del Centenario del club", soltó.

En Honduras Jerry Palacios militó en clubes como Olimpia, Marathón, Vida, Motagua, Platense, Real Sociedad y Real de Minas. También estuvo en otras tierras extranjeras (Hunan Billows, Hangzhou Greentown, ATM FA).