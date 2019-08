Técnico del Houston advierte a Romell Quioto: "Este comportamiento no lo voy a tolerar más"

Wilmer Cabrera, entrenador del Houston Dynamo de la MLS, dio unas fuertes declaraciones tras el final del juego contra el New York City donde el hondureño Romell Quioto salió expulsado tras agreder al tico Ronald Matarrita de forma brutal y le hizo una seria amenaza.

Cabrera pidió disculpas al rival, al equipo Houston Dynamo por el mal comportamiento de Quioto de perder los estribos y exhibirse golpeando a un rival. La acción la comparó con el boxeo y dijo que eran futbolistas, dejando claro que no lo tolerará más.

"Ya me excusé con el cuerpo técnico del New York City y me disculpé con los árbitros porque ese comportamiento no es el reflejo de lo que somos en Houston Dynamo y yo no lo voy a tolerar más en el equipo porque nosotros venimos a jugar al fútbol", advirtió el entrenador Cabrera.

Así fue como el hondureño Romell Quioto agredió al tico Ronald Matarrita. Fotos cortesía

El timonel se sintió apenado por la actitud del delantero hondureño que no es la primera vez que pasa y pone un límite, pues ya es repetitivo en el equipo, pues hace algunas jornadas, igual Alberth Elis se fue expulsado contra el Atlanta United por un acto similar.

"No somos ni boxeadores ni peleadores de calle ni nada, somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol y mi equipo tiene que jugar al fútbol. Pido disculpas a la afición, al equipo del Houston Dynamo y toda la liga porque lo que pasó hoy (agresión de Quioto) y lo que pasó contra Atlanta (expulsión de Elis) no somos el Dynamo y no va a volver a pasar".

Ahora Romell Quioto espera una dura sanción de la MLS ya que allá las agresiones a los rivales son castigadas con suspensión de partidos además con multas económicas. Cabrera ya sabe que el futbolista ha venido perdiendo la cabeza no solo en el equipo, sino también en la Selección Nacional donde fue expulsado contra Brasil por agredir a Arthur Melo.