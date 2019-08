Presente oscuro en la MLS, Moya sueña con Zulia; en Portugal, Róchez en plan goleador

Seguir a @fredyro19

La legión tuvo una participación deslucida entre viernes y lunes, sobre todo en la MLS donde solo Bryan Acosta, con FC Dallas, tiene posibilidades reales de playoffs.

Por la jornada 25, Houston Dynamo con Maynor Figueroa y Boniek García de titulares y Alberth Elis entrando al minuto 71, cayó 2-1 con Philadelphia Union y ve sus posibilidades de postemporada lejanas. Romell Quioto no fue de la partida por su expulsión de la fecha anterior.

En esa misma Conferencia, la Oeste, el 'Tambito' Acosta sigue siendo inamovible con FC Dallas que goleó a Minnesota United (5-3) y sigue soñando. Roger Espinoza volvió de su lesión de rodilla para ser titular y también ve a lo lejos la liguilla.

En el Este, Danny Acosta, hilvanó su sexto partido sin ser convocado con Orlando City, incluyendo la semifinal de Copa Abierta que perdieron con Atlanta United hace unos días (0-2). El 13 de julio fue la última ocasión en que estuvo en la banca y fue en el triunfo 1-0.

En territorio costarricense, Alex López y Henry Figueroa fueron titulares en el clásico tico que perdieron 1-2 con Alajuelense frente a Saprissa; en el mismo cotejo, Luis Garrido entró al minuto 56 y Roger Rojas se quedó sin ver acción. Aún su club es líder del campeonato.

El Zulia de Bryan Moya ha recibido la solidaridad de la Liga de Venezuela y vio postergado su partido del fin de semana ante Aragua y también el de este miércoles ante Puerto Cabello, pues un día después, el jueves, chocará con Colón de Argentina por los cuartos de una Copa Sudamericana en la que pegaron 1-0 en la ida.

MIENTRAS TANTO LA LEGIÓN EUROPEA...

En Suecia, Kevin Álvarez acumuló su quinta suplencia con Norrkoping pero sigue sin debutar con el club que doblegó 2-0 a Elfsborg y es séptimo a 10 unidades del mandamás actual, Djurgårdens.

En Portugal, Jonathan Rubio y Rubilio Castillo estuvieron en el empate 0-0 de Tondela con Vitoria Setúbal y con la presencia de José Mourinho en las gradas.

Rubio jugó 80 minutos y cedió su lugar a 'Rubigol', quien al 90+1 estrelló un balón en el paral derecho y estuvo cerca de darle el triunfo a los suyos. Días atrás, ambos quedaron fuera del torneo copero con Penafiel (1-0).

En el mismo país, pero en la segunda, Bryan Róchez ya le puso su sello a los goles del Nacional Madeira en la primera fecha que derrotaron 3-0 a Chaves; a este equipo, el ariete teleño también le marcó doblete en el empate 2-2 de Copa pese a que acabaron perdiendo en penales.

Antony Lozano, con Girona (Segunda división) y Jonathan Mejía, con Hércules (Tercera división), siguen sin tener su futuro claro. El 'Choco' sonó en el Nottingham Forest, mientras que Jona está siendo tomado en cuenta por su técnico sin lograr anotar.

*Portugal: Rubilio Castillo, Jonathan Rubio y Bryan Róchez

El calendario de Rubilio y Rubio

-Primeira Liga

Jornada 2 Domingo 18/08/19 Tondela-Portimonense (9:00 am)

Jornada 3 Domingo 25/08/19 Marítimo-Tondela (9:00 am)

Jornada 4 Domingo 01/09/19 Tondela-Santa Clara (9:00 am)

Jornada 5 Domingo 15/09/19 Rio Ave-Tondela (9:00 am)

Jornada 6 Domingo 22/09/19 Tondela-Vitória Guimarães (9:00 am)

Jornada 7 Domingo 29/09/19 Boavista-Tondela (9:00 am)

Jornada 8 Domingo 27/10/19 Tondela-Benfica (10:00 am)

Jornada 9 Miércoles 30/10/19 Desportivo Aves-Tondela (10:00 am)

Jornada 10 Domingo 03/11/19 Tondela-Sporting Lisboa (10:00 am)

Jornada 14 Domingo 15/12/19 Porto-Tondela (10:00 am)

Jornada 16 Sábado 11/01/20 Sporting Braga-Tondela (10:00 am)

Bryan Róchez sigue siendo la referencia goledora del Nacional Madeira, ahora en segunda división.

El calendario de Róchez

-Copa de la Liga

Sábado 03/08/19 Nacional-Chaves (9:00 am)

-Liga Pro

Jornada 2 Domingo 18/08/19 Leixões-Nacional (9:00 am)

Jornada 3 Domingo 25/08/19 Nacional-Mafra (9:00 am)

Jornada 4 Sábado 31/08/19 Vilafranquense-Nacional (9:00 am)

*Suecia: Kevin Álvarez

El calendario de Kevin Álvarez

-UEFA Europa League

Tercera ronda Jueves 15/08/19 Hapoel Be'er Sheva-Norrköping (11:30 am)

-Liga Allsvenskan

Jornada 20 Domingo 18/08/19 Sirius-Norrkoping (7:00 am)

Jornada 21 Domingo 25/08/19 Norrköping-Helsingborgs (7:00 am)

-Svenska Cupen

Segunda ronda Miércoles 21/08/19 IFK Timra-Norrkoping (10:30 am)

*Venezuela: Bryan Moya

Bryan Moya buscará este jueves unas históricas semifinales de Copa Sudamericana con Zulia de Venezuela.

El calendario de Moya

-Copa Sudamericana 2019

Cuartos Jueves 15/08/19 Colón-Zulia 6:30 pm

-Liga de Venezuela

Jornada 5 Domingo 18/08/19 Zulia-Trujillanos (2:00 pm)

*Costa Rica: Alex López, Henry Figueroa, Cristian Moreira, Roger Rojas y Luis Garrido

El calendario de López, Figueroa, Moreira, Rojas y Garrido

-Liga de Costa Rica

Jornada 6 Miércoles 14/08/19 Grecia-Alajuelense (1:00 pm)

Jornada 7 Domingo 18/08/19 Alajuelense-UCR (1:00 pm)

Jornada 8 Domingo 25/08/19 Alajuelense-Santos de Guápiles (1:00 pm)

Jornada 9 Domingo 01/09/19 Cartaginés-Alajuelense (1:00 pm)

Jornada 10 Miércoles 04/09/19 Alajuelense-San Carlos (1:00 pm)

Jornada 11 Domingo 08/09/19 Jicaral-Alajuelense (1:00 pm)

MLS (Estados Unidos): Acosta (FC Dallas), Espinoza (Sporting KC), Acosta (Orlando SC), Elis, Quioto, Figueroa y Boniek (Houston Dynamo)

En el balompie norteamericano la suerte está siendo dispareja para los hondureños, siendo el FC Dallas de Acosta el más cercano a los playoffs.

Lo que le resta a Bryan Acosta

-Temporada regular

Jornada 26 Miércoles 14/08/19 L.A Galaxy-FC Dallas (8:30 pm)

Jornada 27 Sábado 17/08/19 Montreal Impact-FC Dallas (5:30 pm)

Jornada 28 Domingo 25/08/19 FC Dallas-Houston Dynamo (6:00 pm)

Lo que le resta a Roger Espinoza

-Temporada regular

Jornada 26 Miércoles 14/08/19 Orlando City-Kansas City (5:30 pm)

Jornada 27 Sábado 17/08/19 Kansas City-San Jose Earthquakes (6:30 pm)

Jornada 28 Jueves 22/08/19 Kansas City-Minnesota United (7:30 pm)

Lo que le resta a Danny Acosta

-Temporada regular

Jornada 26 Miércoles 14/08/19 Orlando City-Kansas City (5:30 pm)

Jornada 27 Sábado 17/08/19 Minnesota United-Orlando City (6:00 pm)

Lo que le resta a Elis, Quioto, Boniek y Figueroa

-Temporada regular

Jornada 26 Sábado 17/08/19 Houston Dynamo-Colorado Rapids (7:00 pm)

Jornada 27 Domingo 25/08/19 FC Dallas-Houston Dynamo (6:00 pm)

Jornada 28 Sábado 31/08/19 Kansas City-Houston Dynamo (6:30 pm)