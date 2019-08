MLS le aplica un juego más de suspensión a Romell Quioto por roja ante New York

El Comité Disciplinario de la MLS emitió en las últimas horas una suspensión adicional de un juego y una multa que no fue revelada a Romell Quioto, esto luego de la expulsión que sufrió ante New York City el pasado 8 de agosto.

En ese momento el seleccionado nacional le dio un codazo al costarricense Ronald Matarrita y vio la roja, en primera instancia se le dio el automático, pero la MLS le aplicó otro juego de suspensión.

La multa no fue revelada y esto no fue bien visto dentro de su equipo. De hecho, Wilmer Cabrera, el que era su técnico en ese momento, aseguró que no iba a tolerar ese tipo de acciones.

Quioto no estará en el cotejo de esta noche ante Colorado Rapids y volverá el próximo domingo contra el FC Dallas de visita.

Son 18 partidos los que ha jugado en la actual campaña con el Dynamo y ha marcado dos goles.