Choco Lozano, presentado oficialmente como el nuevo delantero del Cádiz

En el estadio Ramón de Carranza, el hondureño Antony Lozano fue presentado hoy oficialmente como el nuevo futbolista del Cádiz de la segunda división de España.

El catracho atendió a la prensa y dio sus primeras declaraciones con la camiseta "9", que es la que utilizará en esta nueva etapa.

"Tenía muy claro la posibilidad de venir aquí. La opción del Cádiz fue la más clara y por eso di mi palabra. Estoy muy contento porque el vestuario me ha acogido muy bien. han depositado confianza en mi y eso es de agradecer”, fueron sus primeras palabras.

Hay que mencionar que el "Choco" llega al Cádiz en calidad de préstamo por parte del Girona FC y espera hacer un buen trabajo en esta temporada.

“No ha sido fácil y han sido varios los requisitos puestos por el Girona. He tenido la suerte de jugar aquí en play off con el Tenerife y soy consciente del ambiente de fútbol y de cómo e aprieta aquí. Esa es una de las cosas que también me influyó para venir aquí”, explicó Lozano.

Y agregó: “Quiero vivir la experiencia y que no me la cuenten. Espero que sea un buen año y que lo disfrutemos. Llevo pocos días con el equipo y quiero adaptarme para competir. Lo más importante es eso y aferrarme a ese gen”.

El hondureño fue presentado junto Luismi Quezada, que sigue llega fichado por dos temporadas y no a préstamo como el caso del Choco.

A Lozano le recordaron su gran versión en Tenerife. “Vengo aquí por eso. Estoy agradecido al Cadiz CF por la oportunidad y esto es un gran reto. Ojalá lleguen las oportunidades para aprovecharlas”, aseguró.