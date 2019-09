Choco Lozano: “Me voy contento porque me llevo la recompensa del gol”

Antony Lozano marcó su primer gol con el Cádiz en la victoria como visitante 2-1 ante el Almería. El ariete no anotaba desde el 24 de enero del presente año ante Real Madrid, pero con la camiseta del Girona.

Tras la diana no ocultó su alegría por volver a marcar y destacó también el hecho de seguir en el primer lugar de la tabla con su equipo al sumar 19 puntos.

“Es una alegría total porque marcar y que el equipo no gane no es una felicidad completa, me voy muy contento porque hago mi primer gol y sobretodo por los tres puntos que es lo más importante y que nos ayuda a consolidar ese buen arranque que llevamos y seguir arriba”.

Y agregó: “Había tenido un mano a mano en el primer tiempo donde el portero la sacó con la cabeza, lo importante para mí es que se valore el trabajo, yo trato de hacer lo mejor posible y hacer el mejor esfuerzo posible para que el equipo salga beneficiado, lo más importante es que el equipo sume tres puntos”.

Lozano tuvo mucho trabajo de sacrificio y es algo que sabe, le tocará en bastantes partidos, al final podrá descansar sabiendo que tuvo su recompensa.

“Es un trabajo que alguien tiene que hacer y que nosotros los 9 estamos llamados a eso, me voy contento porque me llevo la recompensa del gol. Nunca digo un número (de goles), lo que te digo es que el trabajo siempre va a estar”.