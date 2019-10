Alberth Elis define su futuro: "He tomado la decisión de terminar mi contrato con el Houston Dynamo"

Follow @GustavoRocaGOL

Alberth Elis no está pensando en salir del Houston Dynamo, no al menos para la próxima temporada, pues el propio jugador confesó que cumplirá su último año de contrato con el equipo de la MLS.

En una entrevista realizada por el periodista John Rojas tras el Dynamo-Galaxy, donde Alberth Elis se despidió de la temporada anotando un gol, el seleccionado nacional reveló sus deseos para la temporada 2020.



"Tengo un año más de contrato y he tomado la decisión de terminar mi contrato aquí en el Houston Dynamo y tratar de irme libre, espero que eso no me traiga problemas el próximo año, espero poder terminar de la mejor manera mi contrato aquí", comenzó diciendo el atacante hondureño.





El Houston Dynamo ha recibido muchas ofertas en el último año por el fichaje de Alberth Elis pero al club estadounidense no le han convencido las propuestas. Equipos como el Brujas de Bélgica (actualmente en Champions League) y el Fenerbahce de Turquía mostraron interés en su momento por la Panterita.

"En lo personal ya se los hice saber a ellos (Houston Dynamo) que quiero terminar mi último año que tengo de contrato, espero no traiga problemas porque no sé si ellos quieren que yo siga o no", explicó Elis.

EL DATO

Alberth Elis tuvo su peor campaña desde que llegó al Houston Dynamo en 2017, pues nada más anotó nueve goles, que los hizo en los 26 juegos que participó.

En las dos temporadas atrás (2017 y 2018) marcó 11 goles en cada una de ellas y curiosamente participó en 30 juegos en ambas, es decir, Alberth Elis contabiliza, solo en MLS, 31 goles en 86 partidos.