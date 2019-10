¡Por caro! Vancouver Whitecaps no comprará a Michaell Chirinos a Olimpia

Vancouver Whitecaps no asumirá la compra de Michaell Chirinos por una razón sencilla: consideran que necesitan más tiempo para desembolsar el millón 800 mil dólares que exige Olimpia por su ficha.

Según conoció DIEZ, el equipo de Canadá que milita en la MLS estadounidense planteó a los olimpistas otro préstamo para acabar comprándolo.

Siete partidos jugó el seleccionado nacional de Honduras con los canadienses, una cantidad que la dirección deportiva de este onceno considera insuficiente para hacerse con sus servicios.

Michaell Chirinos: Los detalles del nuevo contrato que firmó con Olimpia.

Si bien Chirinos causó una gran impresión por su habilidad e, incluso, fue MVP en varios encuentros del equipo, en Vancouver estiman que estuvo muy poco con ellos "para tomar una decisión sobre una compra tan importante".

La fuente cercana que confirmó la noticia apunta que "no hay propuesta de compra" por ese motivo, sumado a la postura irreversible de los leones a rebajar el precio de su jugador.

El ex Lobos Buap de México, que no continuó en esa Liga por la venta de la categoría de este club al FC Juárez, no fue convocado a la última fecha FIFA de octubre con Honduras.

SOBRE SU NO CONVOCATORIA A LA H

Las causas de su no convocatoria se alejan de lo deportivo ya que estaba viendo actividad y los suyos ya habían sido apeados de la postemporada de la MLS.

Michaell Chirinos ya cuenta con dos experiencias en los campeonatos más importantes de la Concacaf, dejando buena imagen en ambas.

Los próximos días serán importantes para conocer el futuro del futbolista, que ya luce alejado de este equipo pero podría estar ligado a algún otro bando de esa Liga.