¡Marginado! Rubilio Castillo sigue sin ser considerado por su DT en Tondela de Portugal

La legión hondureña no la pasó del todo bien este fin de semana, pero lo realmente preocupante es la situación que vive con Tondela de Portugal el delantero Rubilio Castillo.

Agosto, mes en que jugó 67 minutos en la caída de los 'verdeamarelos' contra Penafiel en Copa (1-0) y participó otros 10 en el empate sin goles por Liga contra Vitória Setúbal, fue el último en que el 'Roruca' vio acción.

Ya preocupa la falta de actividad de Rubilio en suelo luso. Su club es noveno con 15 puntos, siete más que el club que se encuentra más cerca de los puestos de descenso, Paços de Ferreira (7).

"Dios me dio un propósito y no será él (su DT Natxo González) quien me va a sacar de ese propósito, le voy a dar con todo para afianzarme y retribuirle el cariño a la afición de Portugal", manifestó 'Rubigol' al abandonar el país tras participar con la Selección Nacional en la fecha FIFA de noviembre.

Rubilio Castillo reacciona al no ser convocado pro Tondela en la Liga de Portugal.

Son tres meses sin ver actividad y con una lesión muscular de por medio. No ha sido fácil para el ariete y es un hecho que ha sido marginado.

Esas declaraciones brindadas podrían haber complicado un poco más su estancia en el país ibérico, puesto que también refirió esa vez que "Dios me llevó con un propósito a Europa y una persona no va a truncar mi futuro, yo no voy a cambiar de equipo porque a una persona se le antoja".

A diferencia de Rubilio, su compatriota Jonathan Rubio, más adaptado a la mística con la que se trabaja en suelo portugués luego de pasar por Varzim y Academia Coimbra, acumuló su partido 11 con el club.

Rubio Toro estuvo 67 minutos en la caída reciente ante Belenenses (1-0) por la jornada 12 de la Primeira Liga y el próximo desafío es el próximo sábado en territorio del Farmalicao.