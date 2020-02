Denil Maldonado: "En Honduras no tenemos mucha altura y venir acá afecta un poco"

Denil Maldonado, defensor hondureño que logró debutar con un triunfo de Pachuca de 3-1 sobre Venados en octavos de la Copa MX, ahora solo piensa en hacerlo en la Liga.

El catracho sabe que no fue fácil y que la altura de México le afectó un poco ya que se sintió cansado por un momento, pero no le teme al reto.

"Agradecido con Dios por la bendición de estar acá, se me dio la oportunidad de debutar, me sentí bien, cansado por la altura, eso es parte de la adaptación, el grupo me apoya y eso me da confianza", fueron las primeras palabras de Denil en conferencia.

DENIL SE QUIERE ADAPTAR

También se refirió a la altura en la que ahora le tocará jugar. "En Honduras no tenemos mucha altura y venir acá afecta un poco, es parte de, hay que adaptarse y hacer un buen trabajo".

Denil sabe que estar en México le abre una puerta para se considerado en la Selección. "En Honduras se maneja eso de que el jugador que está en el extranjero siempre está en lista, vamos a tratar de dar lo mejor si nos toca, para eso nos preparamos".

Maldonado se alista para estar en el Preolímpico en Guadalajara con la Sub-23 de Honduras en marzo. "Nosotros tenemos la meta de clasificar a los Olímpicos, vamos paso a paso, hay que prepararnos bien".

Siguió. "Ojalá que se consiga el boleto a Tokio 2020 y podamos repetir lo que hizo la Selección en Brasil que dejó una buena imagen, no será fácil para hacer algo igual o mejor de la edición pasada".

También se refirió a la diferencia entre el fútbol hondureño y mexicana. "No estamos a la altura futbolísticamente y México es una de la ligas más vistas del mundo".

Denil Maldonado también se refirió tras el mensaje de Carlos Pavón luego de su debut. "Alegre por ver esa notificación de él, es una alegría, un plus para seguir dando lo mejor y sobresalir en este fútbol", cerró.