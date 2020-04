Sentido de pertenencia: Kevin Álvarez no olvida sus orígenes en época de coronavirus

Tener claros nuestros orígenes es muchas veces el antídoto para ir en la dirección correcta y, mejor aún, actuar correctamente. Kevin Álvarez, defensa del Norrkoping de Suecia, se maneja así en la vida y es uno de los muchos hondureños que recordaron a los suyos en época de coronavirus.

Los vecinos de la cuartería 'El Búnker', sector Barandillas y donde vivió su infancia, así como los bordos aledaños a la colonia Villa Florencia, recibieron este martes algunos insumos para palear las dificultades económicas que está trayendo el coronavirus Covid-19 al país.

Apoyándose en sus mejores amigos de infancia, Joseph Escobar, Javier Aguirre y Jonathan López, Kevin hizo lo que hubiera deseado realizar en persona pero que la distancia kilométrica entre Honduras y Suecia le impidió.

"Ahí viví toda mi niñez y cuando estoy en honduras no dudo en ir a visitar a la gente que aún vive ahí y recuerdo con cariño", manifestó Álvarez desde tierras suecas cuando fue consultado al respecto por DIEZ.

Cosas de primera necesidad como granos básicos y verduras fueron parte de la ayuda que junto con sus amigos el futbolista hizo llegar a estos dos lugares que, como muchos del territorio nacional, están requiriendo el respaldo de quienes tienen más.

"No olvidó mi barrio ni de dónde vengo y siempre trato de compartir lo que Dios me da con otras personas que necesitan más que yo...", reconoce sobre sus amigos y ex vecinos de 'El Búnker'.

Respecto a los motivos que lo impulsan a siempre estarse proyectando con su comunidad, el futbolista soltó una frase que lo define: "Quiero hacer de la humildad un estilo de vida hasta que me toque morir".

Amigos de Kevin Álvarez se fueron a la cuartería de Barandillas en la cual él creció y entregaron de su parte algunos insumos para palear las dificultades económicas que ha traído el coronavirus al país.

KEVIN ÁLVAREZ, UNO MÁS QUE SE UNE A LA CAUSA SOLIDARIA

Kevin Álvarez se convierte en uno más de los deportistas hondureños que intenta llevar una sonrisa a los más desfavorecidos en esta crisis sanitaria. Antes hemos podido destacar la labor de figuras de la Selección de Honduras como Jonathan Rubio (Tondela, Portugal) o de la Liga como Carlos 'Chino' Discua, Bruno Volpi y Esteban Espíndola (Marathón).

De hecho la labor de los argentinos del Monstruo, Espíndola y Volpi, fue motivada por su presidente Orinson Amaya y ellos se pusieron manos a la obra para ayudarle. Las barras de Motagua, Olimpia y el mismísimo Monstruo también han mostrado su mejor cara en esta temporada tan complicada.

Obras como estas, desinteresadas y en pro de quienes más lo requieren, enaltecen la labor de estos protagonistas que tienen la admiración de las personas por lo que hacen en el campo.

Álvarez, mundialista Sub-17 (Emiratos Árabes 2013), Sub-20 (Nueva Zelanda 2015) y olímpico (Río 2016) con la Selección de Honduras, no es la excepción y quiso decir presente a su gente.