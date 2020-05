Roger Espinoza y las anécdotas en Londres 2012; los brasileños los buscaron en el camerino

Roger Espinoza volvió a dejar claro que para él, vestir la camisa de la Selección de Honduras ya es un capítulo cerrado. Hace una remembranza de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo mejor que le ha pasado jugando con la Bicolor luego de ser despedida con aplausos tras su expulsión frente a Brasil.

“Kansas fue el equipo que me dio la oportunidad después de la universidad, se mantiene la misma gente, mismos dirigentes. Hay varios jugadores, me siento en casa, aquí pocos años, cambia el estilo del club, siempre están invirtiendo. Cuando uno se siente bien en un lugar es difícil cambiarlo”, inició contando Espinoza sobre su estadía en la MLS.

“El Chino”, uno de los que le dio mucho a la Bicolor, ahora piensa en su futuro. Además de que ya es empresario que invierte sus ahorros en Estados Unidos, es graduado de Comunicaciones en la Universidad, profesión que al dejar el fútbol ejercerá.

“Cuando llegué a la Universidad no sabía que estudiar y se presentó esto (estudiar comunicaciones), no sabía que iba a ser un futbolista profesional y sabía que esta iba a ser la carrera que me mantenía cerca de los deportes”, reconoció en entrevista en Cinco Deportivo.

Juan Carlos García y Roger Espinoza eran muy amigos en la Selección Nacional y el Wigan.

Su pasó por la Selección de Honduras es un capítulo cerrado, ya lo ha dicho en varias ocasiones y lo volvió a repetir. “Creo que mi momento en la Selección de Honduras ya pasó, ya con la edad que tengo, el recorrido en la Bicolor ya pasó y di el 100% cuando estuve”.

Fabián Coito, entrenador de la Bicolor intentó convencerlo de volver. “Hablé varias veces con él (Coito) y fue muy amable, el último diálogo fue cuando estuve en Panamá en la Champions de Concacaf con el Sporting y le hice saber lo que sentía, que ya había dado todo por la Selección, entendió eso y me dijo que las puertas de la Selección estaban abiertas”.

SUS MEJORES MOMENTOS EN SU CARRERA

Uno de los inolvidables momentos que ha vivido fue en 2013 cuando se coronó campeón de la FA Cup de Inglaterra con el Wigan, torneo que le ganaron al poderoso Manchester City. Recuerda aquellos momentos.

“Para mí fue un momento inolvidable, de muchas emociones, yo acababa de llegar al Wigan y el profesor Roberto Martínez me dio la oportunidad por tanto hondureño que había llegado, fue más fácil. Allí habían compatriotas que me ayudaron, aproveché al máximo, jugué la final y sabía que dar el todo para representar bien a Honduras, mi familia y el Wigan; enfrentamos a un rival como Manchester City, uno de los grandes rivales”.

Espinoza posando con la FA Cup que ganó cuando formó parte del Wigan entre 2012 y 2015. Foto cortesía

Su llegada al Wigan no fue casualidad: “Llegar allí en parte por los Juegos Olímpicos, pero Wigan desde mucho antes trataba de firmarme. Justo me llevan a los Juegos Olímpicos y el entrenador Roberto Martínez tuvo la oportunidad de ir a conversar conmigo al hotel para saber si quería ir al Wigan”, reconoció.

Una de las anécdotas que recuerda, fue cómo lo trataron en el equipo donde los catrachos se hicieron famosos. “Cuando llegué solo estaba Maynor Figueroa, yo vivía en Manchester, luego al siguiente año llegó Juan Carlos García (Q.D.D.G.), y como Juan no hablaba inglés, él les dijo que quería vivir cerca donde vivía yo; al final le rentaron un apartamento cerca. Luego nos juntamos, viajábamos juntos, e íbamos donde Wilson Palacios, que estaba cerca, igual donde Antonio Valencia quien también nos visitaba y nos llevamos bien”, reconoció.

EL DÍA QUE LO APLAUDIERON EN INGLATERRA

Espinoza recordó aquel memorable momento que vivió en St. James Park, casa del Newcastle cuando enfrentaron a Brasil en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos y su ovación que se llevó de los aficionados.

“Otro partido. Fue momento muy lindo con la Selección, con los compañeros, jóvenes desde la Sub-23, jóvenes con buen corazón y llegar a esos cuartos de final contra Brasil, teníamos mucha confianza de que íbamos a ganar el partido; al final no se dio por dimos el ejemplo. Si uno quiere hacer las cosas bien, se concentra y se hacen. Con un hombre menos pudimos; me sale el gol y en el segundo tiempo queríamos hacer algo, me expulsan, bueno”.

Roger Espinoza cuando vistió por última vez la camisa de la Selección de Honduras en 2016 frente a Costa Rica en el Morazán.

Luego sigue: “Todo viene de la emoción del partido, la afición miró que estábamos jugando muy bien y al mirar que el juez nos estaba pitando en contra, la gente se tiró del lado de Honduras. Estábamos peleando el juego, me sacan la tarjeta roja; cuando voy saliendo pensé que me estaban abucheando, pero no, me estaban apoyando”, reconoció.

Roger intercambió camisa en ese encuentro con Rómulo, jugador brasileño, además recuerda lo que hicieron futbolistas con Neymar, Marcelo, Hull y los que integraban ese equipo sudamericano que ganó medalla de plata.

“Los jugadores brasileños vinieron al camerino de nosotros, intercambiaron camisas, nosotros estábamos destrozados, pero los brasileños se portaron muy bien”, afirmó.