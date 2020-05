Futbolista mexicano reveló que Alberth Elis le cae mal por una acción que le hizo el catracho

Rodolfo Pizarro, uno de los buenos futbolistas mexicanos con mucha proyección y que ahora juega en la MLS con el Inter de Miami, ha hecho una confesión sobre el delantero hondureño Alberth Elis, de quien dice, tiene malos recuerdos y confiesa que le cayó mal.

Pizarro recuerda un episodio bochornoso que le hizo el hondureño durante el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y desde esa vez, “La Panterita” le cae mal al futbolista mexicano ya que no olvida ese feo momento.

Ver: ALBERTH ELIS REVELA LA CIFRA QUE PAGÓ MONTERREY POR SU FICHA

“Bueno, hay varios, hay uno que me cayó muy mal, Alberth Elis. Es uno que juega en Honduras, jugamos un preolímpico (de Concacaf) y me escupió; me escupió la cara, aparte es así… Todavía me acuerdo que me escupió la cara así de la nada", comentó Pizarro.

Rodolfo Pizarro vistiendo la camisa de la selección de México cuando enfrentó a Honduras en la Copa Oro del 2017.

El ex jugador del Monterrey de México habla del encuentro donde Honduras disputaba contra los mexicanos el partido de la final del Preolímpico de Concacaf donde la Bicolor cayó en ese encuentro, pero ambos ya estaban clasificados a los Juegos Olímpicos de Río.

Ver. ALEX LÓPEZ EMOCIONADO DE SER CENTENARIO EN COSTA RICA

Pizarro y Elis tienen ambo en común; ambos militaron con la camisa de Rayados de Monterrey en la Liga MX, y ahora serán rivales en la liga MLS de Estados Unidos; el hondureño con la camisa del Houston Dynamo, mientras que el mexicano lo hará con el equipo de David Beckham.