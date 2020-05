Alberth Elis confiesa la verdadera cifra que pagó Houston Dynamo al Monterrey por su fichaje

Alberth Elis tocó varias cosas de su carrera y una de esas fue la verdadera cifra que el Houston Dynamo le pagó al Monterrey en el año 2017 por su traspaso. Por mucho tiempo se manejó que el club de la MLS le pagó 2.5 millones de dólares a los aztecas, pero el delantero confesó que fue mucho más dinero.

El seleccionado nacional también agradeció a Jorge Luis Pinto por todo lo que le enseñó y aseguró que sí dejó muchas cosas al fútbol hondureño, contrario a otras personas que mencionan lo contrario.

“Estoy agradecido con todos mis entrenadores. El que llega en el momento más idóneo de mi carrera fue el profe Pinto, con él he aprendido más. Con él he aprendido mucho y muchas de esas cosas me han servido. Para el profe Pinto yo solo tengo palabras de agradecimiento, me enseñó mucho y por ahí muchas personas solo critican. Hay gente que dice que no dejó nada, pero sí nos dejó muchas cosas”, inició contando en el programa Con Pineda Chacón.

Cuando se le preguntó por su estado civil, Elis respondió entre risas: “Casarme todavía no, novia sí tengo pero estamos jóvenes aún, tengo 24 años. Primero hay que lograr los objetivos, cuando esté en Inglaterra ahí me caso (risas), hay tiempo y es paso a paso”.

Rememorando los trabajos con Jorge Luis Pinto, el ariete confesó que previo a los Juegos Olímpicos se hizo una pretemporada bastante intensa, algo que al final sirvió de mucho.

“Esa pretemporada de cara a los Olímpicos con el profe Pinto es la más dura que yo he hecho en toda mi vida. Teníamos la línea de cinco y tratar de jugar a la contra con la velocidad. Los coreanos fueron muy complicados, corrían bastante y la verdad que Buba paró todo ese día. Contra Argentina no me cansaba, fue mi mejor partido en los Olímpicos”.

Avanza la plática y Alberth Elis recuerda cuando pudo haber fichado con el Real España, incluso él estuvo en las inferiores de los sampedranos.

“Todo estaba para firmar con España, el día que llegamos ellos no tenían nada y luego firmamos con Olimpia. Yo salí de la puerta del España y me voy a firmar con el Olimpia, Osman estaba en San Pedro, llegó rápido y firmamos. A España le dimos la palabra pero cuando llegamos nadie sabía nada. Luego hablamos con Osman y nos dijo que nos fuéramos con mi papá a un hotel. Uno de los tres presidentes del España nos dijo que llegáramos a la sede y pasó eso. Salieron diciendo que yo pedí una casa pero nada que ver. Yo estuve en las inferiores del España tres años, yo iba a ver entrenar a los de primera y era el sueño”.

SU PASO POR EL MONTERREY

Alberth Elis estuvo en Monterrey en el 2017, pero solo fueron unos meses. Lastimosamente para él no se le dio mucha oportunidad y así lo detalló.

“En Monterrey solo jugué dos partidos de titular y tres de cambio, llego cuando la temporada ya está iniciada. No hice pretemporada y fue difícil, un poco complicado para cualquier jugador, yo jugué bien si miramos los partidos. Mohamed es una persona muy tranquila, me aconsejaba. Nunca había dicho esto pero cuando el Dynamo me compra a mí, prácticamente el Monterrey nunca pensó que Houston iba a pagar esa cantidad”.

¿Cuál fue la cifra que pagaron? Se le consultó, Elis declaró: “La suma que se maneja no fue esa, Houston pagó a Monterrey 4 millones y medio de dólares, eso es lo que ha impedido que yo pueda salir de aquí porque el Dynamo quiere ganar y yo los entiendo muy bien. Monterrey me compró en dos millones y me vendieron en cuatro y medio. Luego la gente del Monterrey llamó porque querían que me prestaran. Dios primero en enero ya voy a estar en otro equipo”, terminó contando.