Pinto le responde con desprecio a Rambo: “Este muchacho de León ni en mi vida lo he saludado”

Jorge Luis Pinto sigue viviendo de Brasil 2014 y cada vez que le preguntan por Honduras y las críticas que le hacen los jugadores que dirigió, el entrenador tiene palabras de menosprecio y en esta vez respondió a Rambo de León que le había lanzado fuertes cuestionamientos.

“Pinto solo vino a hacer desastres, cuántos millones se llevó sin haber hecho un carajo. ¿Dejó jugadores hechos? No dejó nada. ¿Les enseñó algo? No les enseñó nada”, arremetió de León, uno de los más grandes jugadores que ha tenido Honduras que brilló con luz propia en Europa.

Jorge Luis Pinto durante una entrevista en Panamá le dejó un recadito a los que siguen cuestionando su fallido paso por Honduras. “No me interesa ni me preocupa eso, mi consciencia está tranquila. Yo soy un hombre muy profesional. Qué estén molestos, uno o dos (jugadores), no sé por qué. Que yo sepa esto pasa en todas partes”, dijo Pinto al periodista canalero José Domínguez.

Este fue el último partido de Jorge Luis Pinto con Honduras cuando fue eliminado por Australia del Mundial de Rusia 2018.

Pinto quiso perder la costura por la pregunta y refutó que por qué no se habló de bien que se refirió a su gestión el polémico periodista mexicano David Faitelson y aprovechó para lanzar un dardo a Rambo de León.

“¿No leíste lo que dijo el periodista David Faitelson, que soy el técnico histórico de Centroamérica? Entonces, eso es lo que yo reprocho en el periodismo. Tú me hablas de esas cosas; chicos que ni conozco…Este muchacho de León (Rambo) ni en mi vida lo he saludado. Lo vi tal vez jugar y lo enfrenté, pero lo que dijo Faitelson, referente mexicano sobre lo que tuve en Costa Rica…”.

Luego siguió: “Lo siento, pero no me gustaría en esta conversación, tocar palabras de ese tema, no vale la pena, eso no tiene trascendencia para mí”, sentenció Jorge Luis Pinto quien habló lindo del fútbol de Panamá donde es candidato para dirigir el equipo canalero tras la partida de Américo Rubén Gallegos.

Pinto habló de sus éxitos, pues antes de Rambo, Carlo Costly le lanzó largo y tendido; lo mismo que Hernán Medford y otros futbolistas catrachos con los que libró fuertes enfrentamiento que al final solo hicieron mella para que su proceso fuera un fracaso en Honduras a nivel adulto.

“Fui a Venezuela y gané, fui a Costa Rica y gané, estuve en Colombia y siempre me fue bien”, manifiesta el entrenador colombiano que luego cerró diciendo: “En este momento hay que esperar que de vuelta, los dirigentes tienen la libertad total de contratar el que les pueda competir, hay que esperar”, manifestó el entrenador que dirigió a Honduras en la pasada eliminatoria.