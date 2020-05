David Faitelson en entrevista con DIEZ: "Concacaf lo único que significa para México es pobreza y atraso futbolístico"

Follow @GustavoRocaGOL

David Faitelson es polémico por naturaleza, no le teme a nadie, confronta cuando lo considera y defiende a muerte sus opiniones. Así es uno de los periodistas más mediáticos de la cadena de ESPN.

El mexicano charló largo y tendido con Diario DIEZ mediante un Live de Facebook y Youtube donde rememoró sus polémicas con los aficionados centroamericanos, la Selección de México y, sorprendió hablando del capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa.

"Me catalogan como polémico, bueno, creo que es parte, si no podemos discutir del fútbol, imagínense con otras cosas que son más graves, el fútbol es discusión, es polémica y siempre tendremos una opinión diferente", fueron sus primeras palabras en esta entrevista con DIEZ.

TODO LO QUE DIJO DAVID FAITELSON:

Su relación con los aficionados: "Me costó un poco de trabajo al principio entender la manera en la cual viven el fútbol, me costó mucho trabajo en Centroamérica, sobre todo en Honduras, la gente pensó que yo tenía algo contra el país y los hondureños, ¡no!, mi única crítica fue al fútbol hondureño, así como ustedes pueden criticar al fútbol mexicano, al Real Madrid, Barcelona... he tenido desencantos, demandas, amenazas, malos entendidos, pero hasta ahí nada más. Muy contento de estar con los aficionados hondureños, con Diario Diez, que es un diario que yo consulto mucho para estar informado del fútbol de Centroamérica, reconozco la labor periodística que realizan".



Lo primero que piensa de Honduras: "Lo primero, obviamente es el fútbol, estoy metido en fútbol, he estado en Honduras, sé que hay gente trabajadora, es un país bello en cuestiones naturales, es un país que me gusta mucho, conozco San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde ha jugado México, lo primero que se me viene a la mente es la rivalidad futbolística, después del Mundial del 82 crecieron, pero ese intervalo 2010 y 2014 crecieron mucho, se convirtió en un rival importante porque el público hondureño pone lo demás porque tienen una gran pasión por este juego. También aquella noche en San Pedro Sula, México con Bora y Jorge Campos era el portero, esa noche perdió 2-1 en el Estadio Morazán, estaba haciendo el color".

¿Por qué no viene a Honduras?: "Cuando todavía me recibían bien iba yo seguido (risas); no voy porque no me han invitado, bromas, sí me han invitado algunas veces pero no he podido, yo tengo que ir a Honduras tengo que darme una vuelta por allá. A ver si organizamos algo con Diario DIEZ, una plática, alguna conferencia en una universidad, con mucho gusto estaré por ahí".



Cuando México pierde: "Fue un momento complicado, difícil para el fútbol mexicano, yo creo que México no merecía haber calificado a ese Mundial (2014) por cómo hizo las cosas en Concacaf, al final no fue responsabilidad de México, fue de Panamá con aquel gol que hace Zusi en ciudad de Panamá, México tuvo una etapa desastrosa".

"La gente tiene que entender que yo soy periodista, no soy aficionado, es decir, sí me gusta que mi país gane, ascienda, mejore, pero realmente cuando soy periodista tomo la mentalidad de periodista, nunca me verás festejar un gol de nadie, ¿cómo lo voy a hacer?, para mí es una falta de respeto, han sacado a periodistas mexicanos cuando están en un palco de prensa celebrando un gol, soy muy rígido en ese sentido, me emociono por dentro, no lo puedo negar, me duele por dentro que Honduras le gane a México, sí me duele, pero me trago toda la amargura, todo el momento, me lo aguanto y punto. Yo he trabajado en un estilo periodístico, pero no me malentiendan, no es que vaya contra la selección, pero la selección en México significa el poder de una empresa de televisión que es Televisa y que ha manejado el futbol mexicano por muchos años, nosotros hemos sido como la compra; cuando la selección pierde la gente suele encender la televisión o leernos para ver lo que decimos los que en realidad podemos decir algo, porque hay gente que se convierte en porrista de la selección y se convierten parte del negocio. Yo cuando soy periodista soy periodista, jamás me verán festejar, lamentarme, porque me voy a cuidar, pero al interior sí me molesta, sí me duele".



Con qué selección duele más perder: "Me duele verla perder más con Brasil como perdió en el 2018 porque no metió ni las manos, perdonen, de luego estoy perdiendo el piso... ustedes me están llevando al área de Concacaf y yo llevo llevo el nivel mexicano hacia donde aparentemente tiene que competir México; la asignatura de Concacaf lo único que significa para México es pobreza y atraso futbolístico; los rivales de México son Brasil, Argentina, Alemania y España, no me lo tomen a mal, quiero que lo entiendan muy bien, nos llevamos a Honduras también, sería maravilloso, ¿no le fue bien a Honduras en una Copa América?, ¿ustedes no creen que habría más avance"?

¿Qué le falta a México?: "Le falta calidad y esa calidad no la va a encontrar en la Concacaf, todos se aprovechan para crecer con México, pero ¿de quién se va a aprovechar México?, ¿de Honduras, Costa Rica, El Salvador? la eliminatoria de Concacaf es mala".



"México es un país muy grande, tenemos un país enorme, tenemos otra economía, el fútbol mexicano es bendecido, pero las formas en la cual se administra el fútbol de México, siempre es más negocio que fútbol, siempre está cargada la balanza en lo económico pero no en el fútbol, es un gran negocio, las Chivas son tan populares en México como en el sur de Estados Unidos, un partido Guadalajara-América puede marcar más en Estados Unidos que uno de la MLS, el problema es que el fútbol mexicano está mal administrado, van pocos jugadores a Europa porque pagan bien aquí, el jugador mexicano vive en su zona de confort, es cómodo, tiene miedo de tomar riesgos como lo hacen los colombianos, argentinos, brasileños...".



"Lo que le pagan a Carlos Vela en la MLS es un dineral, si no estuviera MLS y México, tendría que estar todavía en Europa tratando de jugar en equipos de media tabla hacia arriba, es el Messi de la MLS, pero en España estaba a años luz de él".



Sobre Keylor Navas, David Suazo, Wilson Palacios: "Yo digo que el futbolista centroamericano tiene muchos elementos para triunfar, tiene el problema del atraso futbolístico en Centroamérica, es una realidad, que también existe en México, les cuesta un poco de trabajo, en Honduras han habido camadas de jugadores buenas... no sé cuándo se va a retirar Maynor Figueroa, se le ve como un novato, es impresionante. Cuando vi la alineación en la MLS durante el Dynamo-Galaxy, dije '¿ah caray, es el Maynor Figueroa que conozco o el hijo?', han tenido grandes jugadores en la historia, han mostrado que tienen cualidades, pero no los producen con la necesidad necesaria, lo mismo en Costa Rica, El Salvador y ahora en Panamá, les falta consistencia en Centroamérica pero es culpa de las administraciones que hemos tenido".

Olimpia en Concacaf: "La Liga Concacaf es una oportunidad, el presidente del Pachuca, Jesús Martínez, hacía planes para ir al Mundial de Clubes, llegó Olimpia y lo noqueó. Yo no sé si este torneo va a regresar, sería bueno una final Olimpia - América, en México la situación está grave, el torneo de Concacaf significa, viajes, aviones, aeropuertos, hoteles, yo temo que la Concacaf va a tomar nulo el torneo, estoy seguro que se cancelará el Mundial de Clubes de diciembre".



Futbolista hondureño que lo impresionó: "Carlos Pavón... es el máximo anotador en la historia de la selección hondureña ¿no?, tremenda persona, un tipo muy bueno, gran futbolista de una velocidad impresionante, una gran potencia, me quedo con Carlos Pavón por lo menos a mí, hay otros hondureños de gran peso en Europa como David Suazo, pero Pavón en México marcó una época como grandes extranjeros; Costly, otro jugador hondureño de gran calidad, obviamente, Honduras ha tenido buenos jugadores, venían más hondureños a México antes".

Polémica con Honduras por los bananos: "Dije que era un partido bananero, me acusó el presidente de racismo, de promover el odio... yo soy hijo de una cubana y como plátano frito, no relaciono un futbol bananero como algo racial, era un partido pobre ese amistoso México-Honduras, yo preferiría en lugar de recibir a Hondurtas, a Argentina, a Brasil con Neymar o Uruguay".

Favoritos para el Mundial: "Al final del día las cosas estarán en el lugar donde están, con Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica y con Panamá, pero despidieron a Américo Gallego... y sí, Canadá que es el equipo del presidente de Concacaf. Para Honduras será importante clasificarse a Qatar para ir con una buena base al 2026, ahí tienen que ir sí o sí, estarán clasificados Estados Unidos, México y Canadá como países de casa, habrá dos cupos para Concacaf nada más, pero habría que ver cuantos participantes habrá".

"México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, ahí están, después seguirá El Salvador, ahorita Panamá está fuera, todavía no sabemos cómo lo van a combinar, yo sí digo que Honduras podría competir por un boleto a Qatar 2022".





costa rica como honduras, aunque crc ha despegado más como brasil 2014, fue uno de los mejores en la hsitoria de concacafg, tienen un nivel similar, compiten enrre ellos, pero creo que los dos basan sus talentos en conformar un equipo que se defienda bien que lñogre asegurar puntos en casa y que saquen mayor provecho cuando visitan, ya no hay aquel desbalanceo aquel que cuando salían los centroamericanos se llevaban una goleada, ya no es así, el azteca uya no gana solo"



Opina de Fabián Coito: "Entrenador uruguayo... he leído algo acerca de él, llegó a jugar con Olimpia al final de su carrera, trabajó en las menores de Uruguay, pero se ve que es un entrenador de mentalidad rígida como son los uruguayos, tampoco es que necesites un entrenador de renombre, debe entender cuál es el momento y que haga jugar a la selección de buena forma, no hay selección que tenga un jugador o dos que marquen mucha diferencia como todos los demás, no hay Messi ni Cristiano Ronaldo en ninguna selección de Concacaf".



El 7-0 de Chile a México: "¿A quién no le dolió?, fue una combinación de uno de los momentos más delicados en el fútbol mexicano, de milagro no le costó el trabajo a Juan Carlos Osorio, aunque no es un mal entrenador, es un tipo tranquilo y decente, al final llegó al sitio donde han llegado los demás, y fíjense que fue decisión de Osorio salir de México, en la Federación querían darle continuidad hasta Qatar 2022".

Mejor jugador en la historia de México: "Hugo Sánchez, es el jugador más grande de México por el terreno que pisó en España".



Halagos a Jorge Luis Pinto: "Le reconozco lo que hizo en el Mundial del 2014 con Costa Rica, una selección que no tenía las condiciones para avanzar y encontró la manera de ir a donde México no ha podido en un Mundial jugado fuera de casa, le doy una validez mayor a Pinto que a Javier Aguirre, Lara, Suárez, La Volpe".

