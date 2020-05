Costly sigue disparando contra Pinto, lo acusa de retirar a Noel Valladares de la Selección de Honduras

Carlo Costly puso punto y final a la polémica con Jorge Luis Pinto, el entrenador colombiano con el que vivió una semana de cruce de misiles y hoy ha dicho: “Pinto ya quedó en el olvido para todos los hondureños”.

El delantero del Platense ya piensa en su futuro y ha presentado un proyecto visionario y convertirse en empresario en los próximos años. Será dueño de un Centro Comercial en la ciudad, y ya está trabajando en la preparación del terreno donde funcionará.

Para no dejar de lado la polémica como ha sido una constante; el delantero culpó directamente a Jorge Luis Pinto de retirar de la Selección Nacional a Noel Valladares, uno de los grandes referentes y hace fuertes revelaciones de lo que vivió el guardián en entrevista a Panorama Deportivo de Radio Internacional.

Retiro en la Selección Nacional: “Todo jugador sueña; sería un orgullo y una emoción para mí poder retirarme en la Selección Nacional por todo lo que me dio, lastimosamente no le pude dar yo todo; pero anotar un gol en un Mundial fue un sueño y creo que lo estoy logrando”.

Placa del Aztecazo: “Más que todo estoy contento por el recuerdo que toda la gente tiene de esos partidos, reconocimiento son estas camisas para mí; que quede en la historia de todos los hondureños de haber jugado un Mundial y haber jugado un gol”

Riflazo a Jorge Luis Pinto: “Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay que pararse para que ningún entrenador venga a tratarlos mal como este jodido ese (Jorge Luis Pinto) que vino a tratar mal a Noel Valladares y lo retiró; en el partido ante Guatemala se equivocó y casi lo mata, es cosa de locos esa”.

Acusa a Pinto de retirar a Noel: “Sabiendo que Noel es un tipo que se mataba por la camisa de Honduras y después de ese partido le echó la culpa por ese juego perdido, lo regañó y por eso Noel dijo, hasta aquí no más y se retiró de la Selección nacional. Noel no quiere meterse en polémica, por eso no lo dijo, yo voy de frente y no me le quedó callado a nadie; a raíz de eso Noel Valladares renunció a la Selección”.

El portero Noel Valladares en los últimos partidos con la camisa de la Selección de Honduras en la era de Jorge Luis Pinto.

Por qué no regresó a Real España: “En el Real España todos sabemos, desde que me fui al Olimpia, la gente comenzó a decir cosas del jugador, que prácticamente está descartado. Nosotros tenemos sentimientos por el Real España porque la familia es seguidora, pero el fútbol es así, hoy estás mañana no. Yo tengo un sentimiento por Real España”

Colección de camisas: “Tengo camisas de los equipos donde jugué; solo me hace falta la del Marathón y del equipo de Rumania, apenas me ubiqué otra vez a la casa porque estuve dos años en Tegucigalpa. Las camisas que ven aquí son las de los equipos donde jugué en China, Veria de Grecia, Houston Dynamo, Birminghan… al terminar de remodelar la casa lo haremos ya que tengo otras guardadas, hay varias de Marathón”.

Qué hace en el confinamiento: “Lo que me hace falta más que todo es el entrenamiento; cuando no entreno en lugar de engordar me hago más flaco. Cuando paso aquí me pongo a entrenar con las niñas y en el gimnasio con mi esposa. Pero lo que extraño es estar en el entrenamiento con los compañeros en el terreno de juego”.

Equipos dónde mejor se sintió: “Lo que más me ha llenado ha sido la camisa de la Selección en las dos eliminatorias que jugué. De los equipos donde mejor me sentí fue en el de Polonia, en el Belchatów donde estuve tres años allá y tuve que salir porque en la última etapa no jugaba y me fui a Rumania solo a lesionarme y me perdí el Mundial”.

Por qué rendía más con la Selección: “Es el sentimiento. Desde que me fui para México me fui con la ilusión de ver a Pavón jugar en esa generación y le decía a mi mamá que en paz descanse, quiero vestir la camisa de Honduras y darlo todo; disfrutar de cada partido. Esa fue la ilusión desde que me fui para México. Recuerdo un partido que vi en el Azteca cuando Honduras perdió 3-0 en el Azteca, que los dirigía Javier Aguirre me fui enojado, llorando y dice que algún día lo haré yo”.

Carlo Costly jugando con el Platense en este torneo tras su regreso luego de 14 años de haber debutado con los escualos. Foto DIEZ

Futuro fuera del fútbol: “Es lamentable eso que uno tiene ese conocimiento que cuando uno es famoso no sabe qué hacer con el dinero y hay bastantes jugadores que les ha pasado factura. Gracias a Dios con mi esposa trabajamos en unos proyectos donde tenemos ingresos y tenemos unos proyectos que esperemos que a partir del próximo año se puedan elaborar. Tenemos que ahorrar sabiendo que vamos de salida y buscar para el bienestar de mi familia, trabajar de la mano de Dios con ese proyecto”.

Proyecto como empresario: “Este es un hobby, me gustó el diseño y todo; pero esto es personal. El proyecto que tengo es grande, es una plaza comercial que espero se logre, tenemos unos terrenos donde esperamos construir, esperemos tener el papeleo para primero Dios poder hacer esa plaza”.

Panorama de Platense: “No hará grandes contrataciones a menos que lo hagan los equipos grandes como Olimpia, Motagua, Real España. Los equipos chicos mantendrán los mismos planteles. Se avecina un semestre complicado en economía, el fútbol y hay que pensar en el bienestar; desear a los equipos que se manejen bien y no traten de gastar mucho”.

Gesto de no cobrar en Platense: “Sí, lo que pasa es que en el equipo del Platense hay jugadores que ganan lo mínimo y viven el día a día, no solo en Platense; entonces gracias a Dios nosotros tenemos para comprar provisión y algunos chicos no. Hablé con Oseguera y loso más grandes y tomamos esa decisión de saber que le pagaran primero a los que ganan poco y después pensar en nosotros”

Futuro después del fútbol: “Hablando con el profesor John Jairo López de Platense él me ha inculcado que sea entrenador, que vaya tomando cosas del equipo, que vaya aprendiendo la cuestión técnica y poco a poco. Platicando con Edgar Álvarez me invitó a recibir unos cursos, me va a ir enseñando poco a poco para ser entrenador; nunca se sabe, hay que estar preparado para lo que se viene en futuro”.

Punto final a novela con Jorge Luis Pinto: “Pinto ya queda en otra historia, ya no se toca en Honduras, ya se viene un nuevo proceso y Pinto ya queda en el olvido para todo hondureño”.