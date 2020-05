Suárez sobre el debut ante Francia: "No me sentía bien, había algo que se había quebrado"

En la segunda parte de la entrevista de Luis Fernando Súarez en Live con DIEZ en Facebook y Youtube, el colombiano habló de los Juegos Olímpicos de Londres y lo que verdaderamente ocurrió con la Selección de Honduras en Brasil 2014.

¿Conocés estos personajes? Las fotos de antaño de Liga Nacional de Honduras

Bajo el mando de Suárez, Honduras tuvo la clasificación menos sufridas a Copas del Mundo. Pero tras la participación en el máximo evento, quedó la sensación que el proceso no finalizó de buenas forma.

"No me puedo poner a hablar ahora sobe lo que hizo o no hizo alguien, en caso específico de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. No puedo estar ligándole cosas a los demás, sino pensar en lo que pude haber hecho y no hice. Me quedaron lecciones grandes. Lo que se empezó bien no se terminó bien", inició contando.

Y agregó: "Eso inició cuando estábamos concentrados en Miami antes de viajar, allí en determinado momento no supe manejar determinadas cosas, tuve que hacer cosas más drásticas y no las hice. Me queda eso, la sensación que me quedé sin moverme mucho sabiendo que había cosas que cambiar y allí está mi responsabilidad. En lo demás no quiero decir más, no puedo decir nada, no debo decir nada y no quiero decir nada".

Suárez reconoce que salió de Ecuador "de una manera que no fue la mejor" y que la historia se repitió en la Bicolor. "Me parece que por lo de Honduras debí haber hecho otra cosas distinta, esa es la sensación que tengo, no tengo un buen final, es agridulce el sabor final con Honduras".

¿Es algo de cultura? ¿ Qué le está faltando al futbolista hondureño?

Honduras se clasificó a las copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil en 2014, pero en ninguna logró obtener protagonismo. ¿Qué necesitamos cambiar para dar ese salto de calidad? se le consultó a Suárez.

"No creo que deba decir sobre quién deba hacer algo diferente, yo solo puedo pensar qué puedo cambiar yo. Cada uno debe asumir responsabilidades, no echarle la culpa a los demás, allí está en la clave. Yo no tengo problema en asumir la culpa ni asumir que algunos medios o jugadores dijeron que fue culpa del entrenador, tengo mucha responsabilidad y debo cambiar".

Consultado sobre el legado que le hubiese gustado dejar en la Bicolor. "Haber terminado mejor el Mundial. Yo ya tenía definido que no continuaba después del mismo, me parecía que era necesario hacerlo y lo único que quería hacerla era hacerlo de la mejor manera, no como terminó, quedó la sensación que no se hizo bien. La salida era de una manera diferente que llegara a Honduras y o recibieran con una sonrisa. Cuando ocurra otra vez algo parecido tendré que cambiar, repetí historias, hablé algo de Honduras y de Ecuador, vi historias repetidas y creí que las cosas iban bien, por esa razón es que hoy me reprocho. Espero haber aprendido".

No se sentía bien en su debut ante Francia

En una dinámica, al estratega colombiano le mostramos algunas postales de su paso por el quipo nacional. Una de ellas fue en su debut en Brasil ante Francia y se confesó.

"No me sentía bien allí, se los digo sinceramente. Había cosas, buscamos la manera para que el grupo se sintiera bien, pero había algo que se había quebrado, yo tampoco estaba tranquilo. Es lo que más tristeza me da, no hice nada, bueno lo que hice no bastó, porque si hice. Me queda la sensación que debí hacer algo más, algo diferente".

Costly lo tildó de un entrenador pasivo

Hace unos días, Carlo Costly habló de los entrenadores que tuvo en la Selección Nacional y cuando le preguntaron por Luis Suárez dijo que era "muy pasivo, pero a la vez un buen entrenador"

"Vuelvo a decir lo mismo, cada uno busca tener la razón. Uno no puede estar jugando con eso, no puedo estar respondiendo sino por mí. Si he podido estar en dos mundiales con equipos que no han sido favoritos para clasificar, como Ecuador que se clasificó ganándole a Brasil y Argentina que es complicado, con Honduras que le ganamos a México allá y le ganamos 8 goles a Canadá, algo tengo. También si tengo cosas negativas, tengo cosas positivas para corregirme".

"El mensaje que quiero dar en general es buscar sus razones, pero no tener la razón. Lo que pasó pasó, cada uno debe hacer lo propio. Lo mió está claro en lo que debo mejorar. Pero espero igual todos los que estuvieron en ese Mundial hagan un "mea culpa" de qué hicieron bien o mal, porque lo más fácil es decir el entrenador o aquel. Tengo afortunadamente la tranquilidad de haber hecho cosas y las que conseguí fue porque tengo la capacidad. La forma de tratar a las personas y sobre todo a los jugadores con mucho respeto, considerándolo antes de jugadores personas y eso no lo cambiará. Si el hecho de respetar a la gente, considerarlos personas es ser pasivo, seguiré siendo pasivo. No tengo problema".

El recuerdo que guarda del Mundial de 2014





"Este botín me lo dio Joma durante el mundial y lo guardo. Guardo también una réplica de la Copa del Mundo que me la obsequió un patrocinador, la tengo allí como si la hubiera ganado. Tengo camisetas. toda la ropa de la Selección que usaba, tenía un pantalón medio raro con bolsillo por todos lados, recuerdos bonitos".

Su concepto de Fabián Coito

"Cuando estuvo en la juvenil de Uruguay me parece que hizo un buen campeonato. Sé que está Miguel por allí, lógicamente hago fuerza por los amigos. Falero es alguien que admiro mucho, lo considero una persona íntegra, llena de valores, con él tuve vivencias muy lindas en Honduras, por lo que hago más fuerza".

Extraña las baleadas

"Total, total una locura. De as cosas que me encantaba era salir en Tegucigalpa a comer baleadas, iba a un sitio donde eran inmensamente grandes, subí como cinco kilos a punta de baleadas. Comía bien".

Honduras en los Olímpicos de Tokio

"Tengo muchas alegrías. Pero ese partido contra Brasil se tuvo que haber ganado.La forma en que jugó el partido, las expulsiones jugaron en contra, la primera fue de Crisanto. ¡Estaba que lo mataba!, uno en ese momento dice qué ingenuo, cómo puedes hacer eso porque ese equipo estaba jugando para ganar una medalla, hubiera sido espectacular. Ese partido, como jugó Honduras fue espectacular, el Chino hizo un gran juego ese día. Supimos elegir los mayores de 23 años y nos ayudaron".